Зеленский в Полтавской области провел совещание по безопасности и социально-экономической ситуации

Участники заслушали информацию от начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина о социально-экономическом положении области.

"Также был рассмотрен вопрос об обстановке на Полтавщине в операционной зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы" и готовности военных подразделений к выполнению задач. Кроме того, во время совещания участники заслушали информацию об оперативной и криминогенной ситуации в регионе", – говорится в сообщении.

В вечернем видеообращении президент назвал совещание "длительным и содержательным".

"Первоочередно – вопросы безопасности и социальные вопросы, безопасность для учебных заведений, восстановление, обеспечение переселенцев. Есть решение по восстановлению энергетики – генерации и сетям. Есть разные поручения рабочего уровня – то, чем должны поддержать Полтавщину. И обязательно это сделаем", – заявил глава государства.