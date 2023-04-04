"Шаг навстречу бизнесу". В Полтавской области второй раз за две недели сокращают комендантский час

Об этом 4 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.
Отмечается, что по решению совета обороны Полтавской области комендантский час продлится с 0.00 до 4.00.
"Этот шаг навстречу бизнесу, который работает, в частности, в сферах общественного питания и торговли, чтобы заведения могли продлить работу, а работники – добраться домой", – написал Лунин.
Последний раз комендантский час в Полтавской области по просьбе аграриев сокращали с 27 марта (с 23.00 до 4.00).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
Во время комендантского часа выходить на улицы можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.