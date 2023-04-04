"Шаг навстречу бизнесу". В Полтавской области второй раз за две недели сокращают комендантский час

По решению совета обороны Полтавской области с 5 апреля комендантский час продлится с 0.00 до 4.00, отметил Лунин Фото: Дмитро Лунін / Facebook

Об этом 4 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

Отмечается, что по решению совета обороны Полтавской области комендантский час продлится с 0.00 до 4.00.

"Этот шаг навстречу бизнесу, который работает, в частности, в сферах общественного питания и торговли, чтобы заведения могли продлить работу, а работники – добраться домой", – написал Лунин.

Последний раз комендантский час в Полтавской области по просьбе аграриев сокращали с 27 марта (с 23.00 до 4.00).