С 3 апреля в Черкасской области сократили комендантский час – ОВА

Изменения 29 марта в Facebook анонсировал глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы по области будут такими: 00.00 – 4.00", – написал Табурец.

Он напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

"Кроме сигнала воздушной тревоги", – уточнил глава Черкасской ОВА.

До 2 апреля комендантский час в Черкасской области действовал с 23.00 до 5.00, указали ОВА.