С 3 апреля в Черкасской области сократили комендантский час – ОВА

Изменения 29 марта в Facebook анонсировал глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы по области будут такими: 00.00 – 4.00", – написал Табурец.
Он напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах.
"Кроме сигнала воздушной тревоги", – уточнил глава Черкасской ОВА.
До 2 апреля комендантский час в Черкасской области действовал с 23.00 до 5.00, указали ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
Во время комендантского часа выходить на улицы можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.