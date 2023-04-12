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ГБР раскрыло многомиллионные хищения в газодобыче Полтавской области

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Расследование ведется по факту хищения 4,6 млн грн
Расследование ведется по факту хищения 4,6 млн грн
Фото: ccktm.com

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении главному геологу газопромышленного управления "АО "Укргазвидобування" в Полтавской области. Об этом пресс-служба ГБР 12 апреля информирует в Telegram.

По данным следствия, в составе организованной группы он присвоил 4,6 млн грн предприятия и "отмыл" их через конвертационный центр.

"Чиновники газопромышленного управления вместе с сообщниками искусственно завышали ожидаемую стоимость газогидродинамических исследований. Они организовывали проведение тендеров неконкурентным способом и фальсифицировали победу в торгах специально определенных субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что фактически исследования проводились силами госпредприятия по цене, которая была в разы меньше, чем установленная в результате тендера. Следователи проводят обыски в 14 местах работы и проживания фигурантов.

Подозрение служащим государственной компании предъявлено по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом и служебный подлог). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Теги: Полтавская область, Укргазвидобування, газодобыча, геология, подозрение, отмывание денег, хищение, ГБР
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