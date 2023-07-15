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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Везде, где есть российская оккупация, царят насилие, унижение людей

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Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих
Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих
Фото: EPA

Везде в местах российской оккупации есть насилие и унижения людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 15 июля, опубликованного его пресс-службой.

"Одно из самого страшного, что приносит война, это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где идет российская оккупация, царят насилие, унижение людей", – заявил он.

Зеленский выразил благодарность странам, которые помогают Украине.

"Я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", – сказал президент.

Также глава государства поблагодарил украинских военнослужащих.

"Эти недели на передовой были очень важны. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад. Артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь". 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Десантники "семьдесят девятки". 3-я отдельная штурмовая бригада. 5-я отдельная штурмовая бригада. 80-я отдельная бригада ДШВ. 57-я отдельная мотопехотная бригада. Я благодарю всех вас! Вы – просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно дерется ради Украины!" – сказал он.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле 2022 года силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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