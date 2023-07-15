Зеленский: Везде, где есть российская оккупация, царят насилие, унижение людей

"Одно из самого страшного, что приносит война, это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где идет российская оккупация, царят насилие, унижение людей", – заявил он.

Зеленский выразил благодарность странам, которые помогают Украине.

"Я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", – сказал президент.

Также глава государства поблагодарил украинских военнослужащих.

"Эти недели на передовой были очень важны. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад. Артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь". 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Десантники "семьдесят девятки". 3-я отдельная штурмовая бригада. 5-я отдельная штурмовая бригада. 80-я отдельная бригада ДШВ. 57-я отдельная мотопехотная бригада. Я благодарю всех вас! Вы – просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно дерется ради Украины!" – сказал он.