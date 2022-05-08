"Жестокое военное преступление РФ". МИД Украины осудил обстрел российскими войсками школы в Белогоровке, где прятались люди

"МИД решительно осуждает обстрел Россией школы в Белогоровке, где 7 мая прятались 60 человек (по данным местных властей, пряталось около 90 человек, 30 удалось спасти. – "ГОРДОН"). Это жестокое военное преступление Россия совершила незадолго до Дня памяти и примирения, постоянно повторяя трагедию Второй мировой войны", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По информации местных властей, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30.

Утром 8 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в результате авиаудара по школе в Белогоровке, вероятно, погибло 60 человек. Он сообщил, что в результате удара возник пожар в здании школы на площади около 300 м² и в доме культуры. Пожар потушили спустя почти четыре часа, затем провели разбор завалов, под которыми нашли двух погибших.