"Жестокое военное преступление РФ". МИД Украины осудил обстрел российскими войсками школы в Белогоровке, где прятались люди

"МИД решительно осуждает обстрел Россией школы в Белогоровке, где 7 мая прятались 60 человек (по данным местных властей, пряталось около 90 человек, 30 удалось спасти. – "ГОРДОН"). Это жестокое военное преступление Россия совершила незадолго до Дня памяти и примирения, постоянно повторяя трагедию Второй мировой войны", – говорится в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
* MFA strongly condemns #Russian shelling of a school in Bilohorivka, sheltered 60 people, on May 7. #Russia committed this brutal war crime shortly before the Day of Remembrance and Reconciliation, constantly repeating the tragedy of World War II.#StopRussianWar pic.twitter.com/dxf3fX7GrZ— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) May 8, 2022
7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По информации местных властей, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30.
Утром 8 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в результате авиаудара по школе в Белогоровке, вероятно, погибло 60 человек. Он сообщил, что в результате удара возник пожар в здании школы на площади около 300 м² и в доме культуры. Пожар потушили спустя почти четыре часа, затем провели разбор завалов, под которыми нашли двух погибших.