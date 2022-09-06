Жителей Полтавской области предупредили о взрывах

Взрыв будет проводиться на территории одного из карьеров Фото: depositphotos.com

По его словам, на территории Кременчугской общины проведут контролируемый взрыв на территории одного из карьеров.

"6 сентября на территории Кременчугской общины проведут очередной контролируемый технический взрыв на одном из карьеров. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие", – написал Лунин.

Контекст: 24 февраля началось полномасштабное вторжение российской армии в Украину. На территорию Полтавской области оккупанты не заходили, но бои велись в соседних регионах. Также по территории Полтавской области россияне неоднократно наносили ракетные удары.