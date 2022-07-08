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В Полтавской области британская компания собирается завершить бурение газовой скважины на Свистунковско-Червонолуцком месторождении

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Свистунковско-Червонолуцкое газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывают с 1980-х годов
Свистунковско-Червонолуцкое газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывают с 1980-х годов
Фото: agpu.org.ua

Британская компания Enwell Energy, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, планирует продолжить бурение скважины №4 на Свистунковско-Червонолуцком месторождении газа в Полтавской области. Об этом сообщил в комментарии "Українським новинам" директор компании Сергей Глазунов.

"До начала российской полномасштабной агрессии мы провели геофизические исследования, а также 3D-сейсмику на территории специального разрешения, которые позволили нам уточнить геологическое строение Свистунковско-Червонолуцкого месторождения, сформировать первую объемную модель и определить оптимальные места для закладки будущих скважин. Мы почти закончили бурение первой скважины, осталось около 200 м. Но из-за военных действий мы приостановили работы. Сейчас проводим подготовительные работы и получаем разрешение Полтавской военной администрации. И в ближайшее время рассчитываем завершить бурение. Проектная глубина будущей скважины составляет 5565 м", – рассказал он.

Средний суточный дебит одной скважины на месторождении может превысить 100 тыс. м³ газа, это будет означать, что в год такая скважина способна приносить 38 млн м³ и давать 16 млн грн ренты в бюджет.

"Українські новини" пишут, что специальное разрешение на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения газа получила компания "Аркона Газ-Энергия", ее Enwell Energy, входящая в группу Smart Energy, приобрела в марте 2020 года. В Харьковской области из-за войны приостановлена почти вся работа по добыче газа, поэтому основой энергетической независимости должны стать другие регионы, в которых есть месторождения, считает руководитель Enwell Energy.

"Мы находимся в преддверии очень тяжелого отопительного сезона для Украины. Каждый кубометр газа будет на счету. Государство и частные добытчики должны действовать скоординировано, чтобы пройти осень-зиму. Сегодня это отдельный фронт, от успехов на нем зависят миллионы украинцев", – заявил Глазунов.

Контекст:

Свистунковско-Червонолуцкое газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывают с 1980-х годов. На месторождении с вероятным запасом в размере 4,9 млрд м³ газа и 0,86 млн тонн конденсата пробурено четыре скважины, но ни одна из них сегодня не работает. В предыдущие годы бурение проводили на месторождении в 1994 году, пишут "Українські новини".

В агентстве отмечают, что связанная с Игорем Коломойским компания "Укрнафта" в 2014 году потеряла лицензию, не подав документы на ее продление. Однако после сделки по приобретению ООО "Аркона Газ-Энергия" в 2020 году "Укрнафта" подала в суд, оспаривая законность получения лицензии этой компанией.

"4 февраля 2021 года Верховный Суд Украины (ВСУ) подтвердил законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении для ООО "Аркона Газ-Энергия". Другая компания, которую также связывают с собственниками "Укрнафти", – "Бориславская нефтяная компания" – в 2021 году по тем же обстоятельствам также пыталась оспорить законность выдачи "Арконе" лицензии на газодобычу. Но 4 июля 2022 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения", – сказано в сообщении информагентства.

Теги: Полтавская область, газодобыча, углеводороды
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