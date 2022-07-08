В Полтавской области британская компания собирается завершить бурение газовой скважины на Свистунковско-Червонолуцком месторождении

"До начала российской полномасштабной агрессии мы провели геофизические исследования, а также 3D-сейсмику на территории специального разрешения, которые позволили нам уточнить геологическое строение Свистунковско-Червонолуцкого месторождения, сформировать первую объемную модель и определить оптимальные места для закладки будущих скважин. Мы почти закончили бурение первой скважины, осталось около 200 м. Но из-за военных действий мы приостановили работы. Сейчас проводим подготовительные работы и получаем разрешение Полтавской военной администрации. И в ближайшее время рассчитываем завершить бурение. Проектная глубина будущей скважины составляет 5565 м", – рассказал он.

Средний суточный дебит одной скважины на месторождении может превысить 100 тыс. м³ газа, это будет означать, что в год такая скважина способна приносить 38 млн м³ и давать 16 млн грн ренты в бюджет.

"Українські новини" пишут, что специальное разрешение на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения газа получила компания "Аркона Газ-Энергия", ее Enwell Energy, входящая в группу Smart Energy, приобрела в марте 2020 года. В Харьковской области из-за войны приостановлена почти вся работа по добыче газа, поэтому основой энергетической независимости должны стать другие регионы, в которых есть месторождения, считает руководитель Enwell Energy.

"Мы находимся в преддверии очень тяжелого отопительного сезона для Украины. Каждый кубометр газа будет на счету. Государство и частные добытчики должны действовать скоординировано, чтобы пройти осень-зиму. Сегодня это отдельный фронт, от успехов на нем зависят миллионы украинцев", – заявил Глазунов.