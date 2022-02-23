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В случае увеличения ренты на газ его добыча снизится на 3 млрд м³ в год – Центр Разумкова

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В исследовании подчеркивается, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору
В исследовании подчеркивается, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору
Фото: depositphotos.com

Рост ренты на добычу газа приведет к снижению его добычи до 17 млрд м³, а также к дополнительным финансовым потерям государственного бюджета в размере более $6 млрд, говорится в исследовании Центра Разумкова, опубликованном на сайте организации 22 февраля.

"Вместо наращивания добычи в 2025 году до 23 млрд м³ произойдет его падение до 17 млрд м³. В результате этого существенно возрастет зависимость Украины от импорта газа в период обострения конкурентной борьбы за этот ресурс на европейском рынке, который будет особенно ценен при энергетическом переходе к безуглеродной энергетике. Это приведет к дополнительным потерям валюты на сумму более $6 млрд", – говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору.

"Отсутствие национального ценового индекса способствует поддержанию высоких газовых цен на внутреннем рынке (на 20–30% выше среднеевропейского уровня). Данный фактор будет оказывать деструктивное влияние на конкурентоспособность украинских предприятий, а значит, и на социально-экономическое состояние в государстве", – сказано в документе.

Также Центр Разумкова отметил, что главная угроза роста объемов импорта находится в сфере безопасности, поскольку необходимость постоянного наращивания импорта газа по высоким ценам существенно ослабит экономику страны и ее социальную стабильность, что увеличит уязвимость Украины перед Россией.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

Теги: газ, экономика, энергетика, исследование, газодобыча, Центр Разумкова, энергобезопасность
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