В случае увеличения ренты на газ его добыча снизится на 3 млрд м³ в год – Центр Разумкова

В исследовании подчеркивается, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору Фото: depositphotos.com

"Вместо наращивания добычи в 2025 году до 23 млрд м³ произойдет его падение до 17 млрд м³. В результате этого существенно возрастет зависимость Украины от импорта газа в период обострения конкурентной борьбы за этот ресурс на европейском рынке, который будет особенно ценен при энергетическом переходе к безуглеродной энергетике. Это приведет к дополнительным потерям валюты на сумму более $6 млрд", – говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору.

"Отсутствие национального ценового индекса способствует поддержанию высоких газовых цен на внутреннем рынке (на 20–30% выше среднеевропейского уровня). Данный фактор будет оказывать деструктивное влияние на конкурентоспособность украинских предприятий, а значит, и на социально-экономическое состояние в государстве", – сказано в документе.

Также Центр Разумкова отметил, что главная угроза роста объемов импорта находится в сфере безопасности, поскольку необходимость постоянного наращивания импорта газа по высоким ценам существенно ослабит экономику страны и ее социальную стабильность, что увеличит уязвимость Украины перед Россией.