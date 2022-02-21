Повышение ренты на газ может привести к остановке добычи – депутатское объединение "Чистая энергия – здоровая среда"

Страны ЕС рассматривают газ как переходное топливо к чистым видам энергии, подчеркнули в письме члены МФО Фото: depositphotos.com

"С принятием законопроектов №7038 и №7038-1 добыча газа в Украине может значительно сократиться, если не остановится совсем. Это существенно усложнит использование газа как переходного топлива, что также будет противоречить евроинтеграционным намерениям Украины в части декарбонизации экономики", – сказано в документе.

Нардепы подчеркнули, что в рамках внедрения законодательных инициатив для реализации европейского "зеленого" курса Еврокомиссия приняла решение о внесении газа в "Зеленую таксономию ЕС", которая предусматривает для инвесторов те виды деятельности, что позволяют декарбонизировать экономику.

"То есть страны ЕС рассматривают газ как переходное топливо к чистым видам энергии", – подчеркнули в письме члены МФО.