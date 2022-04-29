Жители Дарницы могут получить продукты от Фонда Рината Ахметова

Продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч человек Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Прежде всего продукты предназначены для переселенцев из горячих точек Киевской области, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных семей и семей, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

"Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе", – напомнили в организации.