В Харьков доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Новинского

Помощь будет роздана харьковчанам, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий Фото: ukranews.com

В агентстве отметили, что помощь встретил и принял управляющий Харьковской епархией Украинской православной церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

"Эта благотворительная помощь будет роздана харьковчанам, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий, жителям, скрывающимся в бомбоубежищах и станциях метро, защитникам Украины, раненым, многодетным семьям и всем нуждающимся", – рассказал директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Фонд уже передал продукты на сумму 47 млн грн жителям Чернигова, Харькова, Мариуполя, Бучи, Ирпеня, а также городов, которые принимают переселенцев-беженцев. Также от Фонда Новинского города получили медикаменты и медицинское оборудование на сумму более 67 млн грн, отметили в "Українських новинах".

"Общая финансовая поддержка Украины от бизнеса "Смарт-холдинга" и Фонда Вадима Новинского уже составила более 205 млн грн", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)