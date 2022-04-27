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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьков доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Новинского

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Помощь будет роздана харьковчанам, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий
Помощь будет роздана харьковчанам, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий
Фото: ukranews.com

27 апреля в Харьков доставили благотворительную помощь от Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы". В город привезли питание для детей разного возраста, крупы, рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, муку, сахар, масло, сгущенку и готовые обеды, сообщили "Українські новини". Общий вес гуманитарного груза составил 43 тонны.

В агентстве отметили, что помощь встретил и принял управляющий Харьковской епархией Украинской православной церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

"Эта благотворительная помощь будет роздана харьковчанам, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий, жителям, скрывающимся в бомбоубежищах и станциях метро, защитникам Украины, раненым, многодетным семьям и всем нуждающимся", – рассказал директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Фонд уже передал продукты на сумму 47 млн грн жителям Чернигова, Харькова, Мариуполя, Бучи, Ирпеня, а также городов, которые принимают переселенцев-беженцев. Также от Фонда Новинского города получили медикаменты и медицинское оборудование на сумму более 67 млн грн, отметили в "Українських новинах".

"Общая финансовая поддержка Украины от бизнеса "Смарт-холдинга" и Фонда Вадима Новинского уже составила более 205 млн грн", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: церковь, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, война России против Украины, медицинское оборудование
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