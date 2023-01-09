Жителя Николаевской области будут судить по обвинению в распространении информации о ВСУ и поддержке российской агрессии

По данным следствия, обвиняемый, имея пророссийские взгляды, собирал данные о местоположениях военнослужащих, оружии и технике ВСУ на территории Николаева.

"Он размещал их в телеграмм-канале антиукраинской направленности. В начале сентября 2022 года мужчина разместил информацию с фото о перемещениях, расположении на территории города вооружения и подразделений ВСУ. На изображение он нанес условные метки и текстовое сообщение с объяснением и привязкой к интернет-карте. Кроме того, обвиняемый неоднократно всячески поддерживал и прославлял российских солдат и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина арестован. Его обвиняют в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, а также в оправдывании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса).

Война России против Украины. Главное (обновляется)