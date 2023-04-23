Жителям Литвы рассылают фейковые письма о том, что их пошлют воевать в Украину

"Преступники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а затем их отправят воевать в Украину", – говорится в сообщении министерства.
Ведомство опровергло распространяемую информацию и призвало жителей страны быть бдительными. В министерстве подчеркнули, что граждан Литвы на службу в трехстороннюю литовско-польско-украинскую бригаду не призывают, она действует по отдельному мандату.
В последнее время дезинформацию о трехсторонней литовско-польско-украинской бригаде распространяли пропагандисты на российских порталах, похожие фейковые письма также получали жители Польши, говорится в сообщении.
Литовско-польско-украинская бригада была создана в сентябре 2014 года. От Польши в ее состав вошли около 2 тыс. военнослужащих, от Украины – 545, от Литвы – 350. Бригада несет службу под эгидой ООН, НАТО и Евросоюза.