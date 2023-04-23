Жителям Литвы рассылают фейковые письма о том, что их пошлют воевать в Украину

В Литве рассылают по электронной почте фейки о военном призыве на войну в Украине Фото: wikipedia.org

"Преступники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а затем их отправят воевать в Украину", – говорится в сообщении министерства.

Ведомство опровергло распространяемую информацию и призвало жителей страны быть бдительными. В министерстве подчеркнули, что граждан Литвы на службу в трехстороннюю литовско-польско-украинскую бригаду не призывают, она действует по отдельному мандату.

В последнее время дезинформацию о трехсторонней литовско-польско-украинской бригаде распространяли пропагандисты на российских порталах, похожие фейковые письма также получали жители Польши, говорится в сообщении.