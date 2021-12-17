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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жизнь удерживаемого боевиками "ДНР" украинца Кирьяненко под угрозой – омбудсмен

Кирьяненко врач-стоматолог, до начала войны на Донбассе он занимался частным бизнесом
Кирьяненко – врач-стоматолог, до начала войны на Донбассе он занимался частным бизнесом
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Состояние здоровья украинца Игоря Кирьяненко, который незаконно удерживается боевиками на временно оккупированной территории Донецкой области, ухудшается. Об этом 16 декабря сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, состояние здоровья украинца вызывает серьезную обеспокоенность, так как у него тяжелые хронические заболевания.

Кроме перенесенных в плену инфаркта миокарда и инсульта, у мужчины фиброзно-дегенеративный панкреатит, опухоль поджелудочной железы, вирусный гепатит С, сахарный диабет, вторичный гиперпаратиреоз и болезнь почек третьей стадии.

"Игорь жалуется на общую слабость и сильную боль в сердце. Медицинские препараты, которые семья передает ему для снятия сердечных приступов и снижения АД, не попадают к пленнику. Без лекарства развилась сердечная недостаточность, поэтому он нуждается в немедленной операции – стентировании коронарных сосудов", – пишет омбудсмен.

Денисова убеждает, что такие действия по отношению к Кирьяненко нарушают как украинское законодательство, так и нормы международного права, в частности, Женевскую конвенцию 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительные протоколы к Женевской конвенции от 1977 года и Европейскую конвенцию по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Уполномоченная по правам человека просит руководство Красного Креста срочно съездить к Кирьяненко и содействовать его немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, способствовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос о его освобождении по состоянию здоровья", – отметила Денисова.

Контекст:

Кирьяненко – врач-стоматолог. До начала войны на Донбассе он занимался частным бизнесом, позже был вынужден покинуть свое предприятие, поскольку ухаживал за парализованной пожилой матерью и младшим братом, имеющим инвалидность в результате детского церебрального паралича.

30 декабря 2018 года органы оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области незаконно его задержали. Более двух лет мужчину держали в подвале СИЗО №5 в Донецке, где в течение длительного срока находились больные туберкулезом. Сейчас он находится в Макеевской исправительной колонии №32.

Денисова утверждает, что во время плена украинца жестоко пытали электрическим током, избивали, переломали ребра, вырвали зубы.

Три года Кирьяненко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ и ООН.

Теги: здоровье, война, Людмила Денисова, заключенные, ДНР, война на Донбассе
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