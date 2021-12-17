Жизнь удерживаемого боевиками "ДНР" украинца Кирьяненко под угрозой – омбудсмен

Кирьяненко – врач-стоматолог, до начала войны на Донбассе он занимался частным бизнесом Фото: Людмила Денісова / Facebook

По ее словам, состояние здоровья украинца вызывает серьезную обеспокоенность, так как у него тяжелые хронические заболевания.

Кроме перенесенных в плену инфаркта миокарда и инсульта, у мужчины фиброзно-дегенеративный панкреатит, опухоль поджелудочной железы, вирусный гепатит С, сахарный диабет, вторичный гиперпаратиреоз и болезнь почек третьей стадии.

"Игорь жалуется на общую слабость и сильную боль в сердце. Медицинские препараты, которые семья передает ему для снятия сердечных приступов и снижения АД, не попадают к пленнику. Без лекарства развилась сердечная недостаточность, поэтому он нуждается в немедленной операции – стентировании коронарных сосудов", – пишет омбудсмен.

Денисова убеждает, что такие действия по отношению к Кирьяненко нарушают как украинское законодательство, так и нормы международного права, в частности, Женевскую конвенцию 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительные протоколы к Женевской конвенции от 1977 года и Европейскую конвенцию по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Уполномоченная по правам человека просит руководство Красного Креста срочно съездить к Кирьяненко и содействовать его немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, способствовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос о его освобождении по состоянию здоровья", – отметила Денисова.