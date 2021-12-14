Мамедов призвал РФ разрешить сделать операцию врачу Стаценко, которую держат в СИЗО Донецка

"Россия и де-факто власти в Донецке должны проявить человечность и разрешить срочную операцию для врача Наталии Стаценко, чтобы спасти ей жизнь. Все заключенные имеют право на жизнь", – подчеркнул Мамедов.

Росія та де-факто влада в Донецьку має проявити людяність та дозволити термінову операцію для лікарки Наталії Стаценко, щоб врятувати їй життя.

Всі ув'язнені мають право на життя. #PrisonersVoice@UN_Ukraine @RedCrossUkraine@ljudmila_de_965 @OSCE_SMMhttps://t.co/9nXInsn9qa — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 14, 2021

Глава организации "Центр общественных свобод" Александра Матвийчук сообщала, что в последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником – прямо перед арестом ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, а медицинскую помощь она не получает. Женщина страдает от сильной боли и постоянно находится на обезболивающих.