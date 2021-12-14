Мамедов призвал РФ разрешить сделать операцию врачу Стаценко, которую держат в СИЗО Донецка

"Россия и де-факто власти в Донецке должны проявить человечность и разрешить срочную операцию для врача Наталии Стаценко, чтобы спасти ей жизнь. Все заключенные имеют право на жизнь", – подчеркнул Мамедов.
Росія та де-факто влада в Донецьку має проявити людяність та дозволити термінову операцію для лікарки Наталії Стаценко, щоб врятувати їй життя.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 14, 2021
Всі ув'язнені мають право на життя. #PrisonersVoice@UN_Ukraine @RedCrossUkraine@ljudmila_de_965 @OSCE_SMMhttps://t.co/9nXInsn9qa
Глава организации "Центр общественных свобод" Александра Матвийчук сообщала, что в последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником – прямо перед арестом ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, а медицинскую помощь она не получает. Женщина страдает от сильной боли и постоянно находится на обезболивающих.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.