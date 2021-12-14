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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мамедов призвал РФ разрешить сделать операцию врачу Стаценко, которую держат в СИЗО Донецка

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Мамедов: Все заключенные имеют право на жизнь
Мамедов: Все заключенные имеют право на жизнь
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Украинскому врачу Наталье Стаценко, которую с 2019 года удерживают под арестом в Донецке боевики "ДНР" за переписку с журналистом и бывшим политзаключенным Станиславом Асеевым, должны позволить сделать операцию. Об этом в Twitter заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Россия и де-факто власти в Донецке должны проявить человечность и разрешить срочную операцию для врача Наталии Стаценко, чтобы спасти ей жизнь. Все заключенные имеют право на жизнь", – подчеркнул Мамедов.

Глава организации "Центр общественных свобод" Александра Матвийчук сообщала, что в последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником – прямо перед арестом ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, а медицинскую помощь она не получает. Женщина страдает от сильной боли и постоянно находится на обезболивающих.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, боевики, ДНР, война на Донбассе, Гюндуз Мамедов, Александра Матвийчук, операция, Наталья Стаценко
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