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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" 2,5 года удерживают врача из-за переписки с Асеевым. Правозащитники заявили, что у нее проблемы со здоровьем

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Стаценко арестовали в июле 2019 года в Донецке и обвинили в шпионаже
Стаценко арестовали в июле 2019 года в Донецке и обвинили в шпионаже
Фото: Olexandra Matviychuk / Facebook

Украинского врача Наталью Стаценко с 2019 года удерживают под арестом в Донецке боевики "ДНР" за переписку с журналистом и бывшим политзаключенным Станиславом Асеевым. Об этом 13 декабря написала в Facebook глава организации "Центр общественных свобод" Александра Матвийчук.

Стаценко арестовали в июле 2019 года в Донецке и обвинили в шпионаже. Причиной стала переписка с Асеевым. Судебный процесс продолжается до сих пор. Дома ее ждет дочь, которую она воспитывала самостоятельно.

Сам Асеев рассказывает, что боевики узнали о переписке после того, как в 2017 году под пытками добыли у него доступ к его соцсетям. Они общались со Стаценко от имени журналиста.

"Но арестовали ее через два года после моего ареста, летом 2019-го, за три недели до моего суда – чтобы специально привлечь ее к нему в качестве хотя бы какого-то "свидетеля", чтобы подтвердить, что Асеев – шпион... Уже на том заседании она едва стояла, ведь имеет огромные проблемы со здоровьем и в 2019 году ей должны делать операцию, которая до сих пор не состоялась. Была совершенно растеряна, сказала, что впервые меня видит, и все время оглядывалась на конвой, когда долбаная "судья" ее допрашивала, "но вы же знаете, что подсудимый – сотрудник ГУР? Ведь так?" – вспоминает журналист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452881236248953&id=100045812423185

Первые месяцы врача содержали в тюрьме "Изоляция", которая находится на территории военной базы и известна пытками и бесчеловечным обращением. Затем женщину перевели в СИЗО №5 Донецка.

По словам Матвийчук, в последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником – прямо перед арестом ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, а медицинскую помощь она не получает. Женщина страдает от сильной боли и постоянно находится на обезболивающих.

В сентябре 2021 года благодаря ходатайству родных Стаценко осмотрел врач. Он назначил срочную операцию на 25 октября, но руководство СИЗО отказалось доставить женщину в больницу в связи с пандемией. 25 ноября так называемый суд "ДНР" отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, что из-за позиции руководства СИЗО делает срочную операцию невозможной, подчеркивает Матвийчук.

В связи с этим Матвийчук обратилась к представителям международных организаций, парламентариям, чиновникам и дипломатическому корпусу разных стран, чтобы распространить призыв освободить украинку.

https://www.facebook.com/olexandra.matviychuk/posts/10158411884242304

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: тюрьма, правозащитники, боевики, ДНР, Станислав Асеев, Александра Матвийчук
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