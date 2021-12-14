Боевики "ДНР" 2,5 года удерживают врача из-за переписки с Асеевым. Правозащитники заявили, что у нее проблемы со здоровьем

Стаценко арестовали в июле 2019 года в Донецке и обвинили в шпионаже Фото: Olexandra Matviychuk / Facebook

Стаценко арестовали в июле 2019 года в Донецке и обвинили в шпионаже. Причиной стала переписка с Асеевым. Судебный процесс продолжается до сих пор. Дома ее ждет дочь, которую она воспитывала самостоятельно.

Сам Асеев рассказывает, что боевики узнали о переписке после того, как в 2017 году под пытками добыли у него доступ к его соцсетям. Они общались со Стаценко от имени журналиста.

"Но арестовали ее через два года после моего ареста, летом 2019-го, за три недели до моего суда – чтобы специально привлечь ее к нему в качестве хотя бы какого-то "свидетеля", чтобы подтвердить, что Асеев – шпион... Уже на том заседании она едва стояла, ведь имеет огромные проблемы со здоровьем и в 2019 году ей должны делать операцию, которая до сих пор не состоялась. Была совершенно растеряна, сказала, что впервые меня видит, и все время оглядывалась на конвой, когда долбаная "судья" ее допрашивала, "но вы же знаете, что подсудимый – сотрудник ГУР? Ведь так?" – вспоминает журналист.

Первые месяцы врача содержали в тюрьме "Изоляция", которая находится на территории военной базы и известна пытками и бесчеловечным обращением. Затем женщину перевели в СИЗО №5 Донецка.

По словам Матвийчук, в последние годы Стаценко имела проблемы с позвоночником – прямо перед арестом ей должны были делать срочную операцию. В заключении состояние ее здоровья стремительно ухудшилось, а медицинскую помощь она не получает. Женщина страдает от сильной боли и постоянно находится на обезболивающих.

В сентябре 2021 года благодаря ходатайству родных Стаценко осмотрел врач. Он назначил срочную операцию на 25 октября, но руководство СИЗО отказалось доставить женщину в больницу в связи с пандемией. 25 ноября так называемый суд "ДНР" отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, что из-за позиции руководства СИЗО делает срочную операцию невозможной, подчеркивает Матвийчук.

В связи с этим Матвийчук обратилась к представителям международных организаций, парламентариям, чиновникам и дипломатическому корпусу разных стран, чтобы распространить призыв освободить украинку.