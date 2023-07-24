Журналист AFP получил ранение под Бахмутом

Дилан Коллинз, гражданин США, который проживает в Ливане, но в настоящее время находится в командировке в Украине, получил множественные осколочные ранения в результате атаки в лесопарковой зоне недалеко от Бахмута.

Он был эвакуирован в ближайшую больницу, где ему оказали помощь. Врачи сказали, что его состояние не угрожает жизни. 35-летний Коллинз находится в сознании и разговаривает с коллегами, говорится в сообщении.

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими", — заявила директор AFP в Европе Кристин Буагьяр.