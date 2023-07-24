Журналист AFP получил ранение под Бахмутом

Дилан Коллинз, гражданин США, который проживает в Ливане, но в настоящее время находится в командировке в Украине, получил множественные осколочные ранения в результате атаки в лесопарковой зоне недалеко от Бахмута.
Он был эвакуирован в ближайшую больницу, где ему оказали помощь. Врачи сказали, что его состояние не угрожает жизни. 35-летний Коллинз находится в сознании и разговаривает с коллегами, говорится в сообщении.
"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими", — заявила директор AFP в Европе Кристин Буагьяр.
#AFP video journalist @collinsdyl was wounded by a drone attack while reporting at a Ukrainian artillery position on Monday, AFP reporters who witnessed the explosion said.— Stephanie Youssef (@stephanie_ysf) July 24, 2023
Dylan Collins, a US citizen based in Lebanon but on assignment in #Ukraine, sustained multiple shrapnel… pic.twitter.com/x2lGlLBL68