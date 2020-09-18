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Журналист, расследовавший убийство волонтера Эндрю на Донбассе, получил политическое убежище в Германии

В 2015 году в Луганской области был убит член мобильной группы по борьбе с контрабандой Андрей Галущенко (Эндрю). Журналист Алексей Бобровников, проводивший собственное расследование случившегося, в 2017 году выехал из Украины после угроз в свой адрес. В сентябре 2020 года он получил статус человека, находящегося под защитой власти ФРГ.

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Бобровников ведет журналистское расследование о расстреле группы Эндрю
Бобровников ведет журналистское расследование о расстреле группы Эндрю
Фото: Aleksei Bobrovnikov / Facebook

Бывший журналист телеканала "1+1" Алексей Бобровников, который проводил расследование о контрабанде и убийствах в зоне антитеррористической операции, получил политическое убежище в Германии. Об этом он сообщил сайту "Детектор медіа".

С просьбой об убежище он обратился в конце мая 2020 года. Решение о предоставлении журналисту статуса человека, находящегося под защитой немецкой власти, было принято 7 сентября.

Бобровников заявил, что продолжит требовать от украинской власти расследовать серию преступлений, которая началась с убийства члена мобильной группы по борьбе с контрабандой Андрея Галущенко (Эндрю) 2 сентября 2015 года.

"Наша группа расследований #galuschenkoleaks предприняла титанические усилия по расследованию дела об убийстве моего информатора на фронте Андрея Галущенко, но они не дали главного практического результата: преступники по-прежнему на свободе", – сказал Бобровников.

2 сентября 2015 года в районе Счастья мобильная группа по борьбе с контрабандой в зоне АТО попала в засаду и была расстреляна. В результате погибли два человека – сотрудник Госфискальной службы Дмитрий Жарук и волонтер Галущенко (позывной Эндрю), еще четверо получили ранения.

По подозрению в расстреле мобильной группы в феврале 2016 года были арестованы демобилизованный старшина отдельной разведывательной роты 92-й отдельной механизированной бригады Александр Свидро (позывной Змей) и боец этой же роты Павел Долженко (позывной Крым). Весной 2016 года оба были выпущены под домашний арест. В ноябре 2017 года с бойцов 92-й бригады официально сняли подозрения в убийстве Галущенко.

30 сентября 2017 года Лисичанский суд Луганской области заочно приговорил к 12 годам тюрьмы командира группы снайперов "ЛНР" Сергея Лукьянова в связи с расстрелом группы Эндрю.

Бобровников публикует материалы собственного расследования деятельности Эндрю и обстоятельств его гибели. В частности, он указывал на вероятную причастность к контрабандным схемам бывшего командования 92-й бригады. По данным репортера, в 2016 году некоторые свидетели, рассказывавшие о контрабандных потоках в районе Счастья, были убиты – как на подконтрольной Киеву территории, так и в районах, занятых боевиками "ЛНР".

В январе 2017 года Бобровников сообщил об отъезде из Украины после получения угроз.

Теги: Германия, Украина, убийство, угрозы, контрабанда, Счастье, волонтер, АТО, убежище, ЛНР, Андрей Галущенко, Алексей Бобровников
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