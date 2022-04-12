Журналисты назвали имена части военных РФ, блокировавших Чернигов, и пообщались с некоторыми из них

Фамилии некоторых военнослужащих из состава соединений, которые участвовали в войне России против Украины на черниговском направлении, а сейчас находятся на территории РФ, журналисты получили от источников в украинской разведке. Издание нашло военных РФ в соцсетях и пообщалось с некоторыми из них.

Один из оккупантов – военный 35-й отдельной мотострелковой бригады Вячеслав Попов. Он активно фиксировал свое пребывание в Украине и, судя по фото, его подразделение обосновалось в одном из домов мирных жителей.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: radiosvoboda.org Фото: radiosvoboda.org Фото: radiosvoboda.org

В чужом доме он фотографировал косметику и драгоценности, на одной из фотографий можно заметить надписи на украинском языке. По информации журналистов, эти изображения он присылал своей девушке.

Снимки, которые Попов отправлял своей девушке. Фото: radiosvoboda.org

Еще один военнослужащий этой бригады – командир взвода управления первой гаубической самоходной артиллерийской батареи Игорь Луканин. Журналисты написали ему во "ВКонтакте". Сначала он ответил: "Слава Украине!" и "Героям слава!" А после вопроса об участии в бомбардировках Чернигова закрыл доступ к своей странице и возможность отправлять ему сообщения.

Переписка журналистов с Игорем Луканиным. Скриншот: radiosvoboda.org

Другой военнослужащий, Павел Мурнаев, в ответ на сообщение спросил, откуда у журналистов данные, что он был в Украине. Когда понял, что есть соответствующие фотографии, написал: "Бывает", но удалил сообщение.

Военнослужащий 35-й ОМСБр Павел Мурнаев. Фото: radiosvoboda.org

"Также из состава 35-й бригады известно о пребывании в Украине сержанта Дениса Семенюка, командира машины, оператора взвода противотанковых управляемых ракет, лейтенанта Александра Стрельникова, командира взвода противотанковых управляемых ракет, а также капитана Ивана Теплих. Звания Сергея Золотова, Александра Чистякова, Юрия Ашихмина, Александра Алексеева и Виктора Цыганкова установить не удалось", – отмечает "Радіо Свобода".

Еще один военнослужащий Александр Бровко, очевидно, сфотографировал все свое подразделение на территории Украины.



Военнослужащий российской армии Александр Бровко. Фото: radiosvoboda.org



Фото: radiosvoboda.org

Также, по данным журналистов, Сергей Мальцев из 35-й ОМСБр написал рапорт об отказе от дальнейшего пребывания на территории Украины из-за своего "угнетенного морально-психологического состояния в связи с гибелью товарищей, а также с приближением окончания контракта". В документе Мальцев утверждает, что находился в Украине с 24 февраля по 31 марта. Ни Мальцев, ни другие упомянутые военнослужащие на звонки и сообщения в соцсетях не ответили.



Военнослужащий армии РФ Сергей Мальцев. Фото: radiosvoboda.org



Рапорт Мальцева. Фото: radiosvoboda.org

Журналисты также нашли фотографии, сделанные военными 90-й танковой дивизии во время пребывания в Украине. В частности, такие снимки делал Виталий Антонов. На одном из его селфи можно заметить большую колонну позади, на многих фото он с характерными красными отметками на военной форме, также на нескольких изображениях заметна бронетехника с тактическим знаком "О". Именно такую маркировку имеет подбитая российская техника в освобожденных селах на подступах к Чернигову.



Военный РФ Виталий Антонов. Фото: radiosvoboda.org



Военный РФ Виталий Антонов. Фото: radiosvoboda.org



Военный РФ Виталий Антонов. Фото: radiosvoboda.org



Военный РФ Виталий Антонов. Фото: radiosvoboda.org



Журналисты дозвонились до Антонова, однако свое пребывание в Украине он отрицал, а затем удалил фотографию со своей страницы во "ВКонтакте". При этом оставил ее в "Одноклассниках", где можно заметить перепосты со страниц "танковые войска".

Отрицает свое участие в войне и Максим Клименко. Говорит, что он "сам наполовину украинец" и последний раз был в Украине у бабушки в 2011 году во время школьных каникул. А со службы якобы ушел полтора года назад.

"Радіо Свобода" выяснило, что Клименко вместе с еще одним военнослужащим 90-й танковой дивизии Исламом Евстроповым вместе учились в Уссурийском суворовском военном училище. Также журналисты нашли их фото, вероятно, сделанные во время пребывания в Украине.

Максим Клименко и Ислам Евстропов. Фото: radiosvoboda.org

Источники журналистов также сообщили об участии в войне военнослужащих 90-й танковой дивизии лейтенанта Андрея Игнатова, Алексея Бульнева, Дениса Загидулина и Дениса Галицкого, однако на сообщения в соцсетях и звонки они не ответили.

По данным источников, уже в ближайшее время и 35-я отдельная мотострелковая бригада, и 90-я танковая дивизия снова будут вовлечены в войну против Украины.