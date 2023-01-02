Звуки взрывов в Черкасской области во время тревоги были в результате уничтожения боеприпасов – глава ОВА

Табурец подчеркнул, что ситуация в области стабильная
Фото: Ігор Табурець / Facebook
Звуки взрывов, которые слышали жители Черкасской области во время воздушной тревоги – уничтожение саперами взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Facebook 2 января.
Он подчеркнул, что ситуация в области стабильная.
"Звуки, которые были слышны в начале воздушной тревоги, – плановое уничтожение вражеских боеприпасов. Все под контролем", – заявил глава ОВА.
Воздушная тревога в области длилась с 12.06 до 12.38.
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