Комик Мирзализаде, которому пожизненно запретили въезд в РФ: Я знаю, кто назначил награду за мою голову. Я даже с этим человеком общался. Он живет в Украине

Мирзализаде: Боли в целом, кстати, не было. Я не бравирую. Видимо, не очень удачно били Скриншот: Идрак / YouTube

"Изначально это было 50 тыс. руб. (18,5 тыс. грн). А потом эта сумма возросла до 94 тыс. руб. (35 тыс. грн). Я даже знаю, кто это сделал. Я даже с этим человеком общался. Это сделал человек, который, кстати, живет в Украине", – сказал Мирзализаде.

Он отказался назвать его фамилию, но отметил, что это россиянин.

"Для вас не секрет, что в Украине много ультраправых из России живет. И есть такой… Просто стоит ли называть имя? Только лишнюю рекламу этому человеку сделаю. Я могу сказать, что мы с ним даже в какой-то степени приятно пообщались", – рассказал комик.

В марте 2021 года, выступая на YouTube-шоу "Разгоны", Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в России. Он рассказал, как вместе с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил Мирзализаде.

После того как на выпуск обратили внимание телеканал "Царьград" и пропагандист Владимир Соловьев, комику начали поступать угрозы. По его словам, он получил в Instagram тысячи сообщений с угрозами смерти.

В июне на Мирзализаде было совершено нападение в Москве. Два человека избили его на автобусной остановке. По словам комика, ему "было совершено где-то четыре удара в голову" – точное количество он не помнит.

"Потому что я даже не сразу понял, что это нападение. Знаете, когда сзади – вы не видите, что происходит, и просто что-то чувствуете головой, даже боли не чувствуете… Боли в целом, кстати, не было за все время. Я не бравирую. То есть, видимо, не очень удачно били. Они попали один раз, два раза, и на третий удар я такой: "А, это нападение". Потому что до этого такое, шоковое, состояние: "Что вообще происходит?" Они еще держали меня за футболку, и я не мог повернуться", – рассказал Гордону Мирзализаде, отметив, что нападавшие говорили, что это "за русских".

По данным "Idel.Реалии", денежное вознаграждение за избиение комика предлагали в Telegram-канале White Powder, который ведет Денис Капустин (также известен под псевдонимом Денис Никитин). Он является руководителем праворадикального проекта White Rex. После избиения Мирзализаде канал отчитался об успешном проявлении "русского гостеприимства" и назвал нападавших "героями, которые нашли время и силы сделать доброе дело".

В конце августа комику пожизненно запретили посещать Россию.

Интервью с Мирзализаде выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00