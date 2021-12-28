"Ходи и оборачивайся". Комик Мирзализаде рассказал, что после скандальной шутки о россиянах ему начали поступать угрозы

Мирзализаде: Кто я такой, чтобы извиняться перед русскими людьми? Скриншот: Stand-Up Club #1 / YouTube

В марте 2021 года, выступая на YouTube-шоу "Разгоны", Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в России. Он рассказал, как вместе с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил Мирзализаде. В конце августа комику пожизненно запретили посещать Россию.

"После того, как разгорелся этот скандал, вы много писем с угрозами получили?" – спросил Гордон.

"Да, но это все ерунда. Я их получал много, несколько тысяч. Вы называете это письмами? Это не письма по почтовому адресу, а сообщения в Instagram. Потому что только там могли добраться люди", – ответил комик.

По его словам, в основном ему писали сообщения с угрозами смерти.

"Ходи и оборачивайся", нелицеприятные слова по поводу происхождения… Понимаете, люди требовали у меня извинений за ксенофобию – они посчитали это ксенофобией, – при этом они писали мне максимально ксенофобские, шовинистические сообщения. То есть логики в этом вообще никакой не было", – сказал комик.

Он подчеркнул, что готов был сразу извиниться, если бы ему хоть кто-то написал адекватное сообщение.

"Многие мне говорят, что "тебе нужно было сразу извиниться". Я бы, может быть, извинился – может быть, если бы кто-то мне написал адекватно. Мне все, что писали… Я не все, конечно, читал, но подавляющее большинство – это просто угрозы смерти. То есть я, получается, должен извиниться, потому что мне угрожают смертью, угрожают искалечить меня? Из-за этого? А в чем искренность таких извинений? Я не понимаю, в чем смысл. Если я должен извиниться перед русским народом… Да кто я такой? Я искренне не понимаю. Этот инцидент, наоборот, как будто противоречит тезису этих людей, что "это великий народ и ты должен"... Да кто я такой, чтобы извиняться перед русскими людьми? Я на самом деле так считаю", – сказал Мирзализаде.

После скандала из-за шутки о матрасе комик извинился перед людьми, которых она могла задеть. В интервью Гордону он повторил извинения.

"Я, пользуясь случаем, в очередной раз извинюсь перед людьми, которым доставила неудобства эта история. Я больше всего не хотел бы, чтобы она развивалась так активно. Но она вот… Ее развивали. И не я ее развивал", – отметил комик.

Интервью с Мирзализаде выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00