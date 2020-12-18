ГОРДОН
 
 
МИР

В России "вор в законе" отпросился в туалет и сбежал из суда – СМИ

Левана Абуладзе, известного по прозвищу Леван Сухумский, привезли в суд, чтобы продлить срок ареста. С подсудимого сняли наручники, он попросился в туалет и сбежал, сообщило агентство "Прайм Крайм".

Сухумский отбывал срок в тюрьме "Владимирский централ"
Сухумский отбывал срок в тюрьме "Владимирский централ"
Фото: depositphotos.com

Криминальный авторитет, "вор в законе" Леван Абуладзе, известный по прозвищу Леван Сухумский, сбежал из здания суда в российском городе Владимир, пишет агентство "Прайм Крайм" без указания источника информации.

Сухумского доставили в суд 16 декабря для продления ареста, срок которого истек за два дня до этого. Адвокаты потребовали, чтобы конвой снял с него наручники. После этого "вор в законе" отошел в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Октябрьский райсуд, который должен был рассмотреть вопрос об аресте криминального авторитета, сообщил газете "Коммерсантъ" 17 декабря, что не рассматривал ходатайство следствия в связи с тем, что обвиняемого не доставили в суд. В пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не комментировали побег Сухумского.

45-летний подозреваемый отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме "Владимирский централ". По решению Октябрьского районного суда Владимира 17 апреля этого года его поместили в спецприемник для иностранных нелегалов и хотели депортировать из России, сообщило агентство.

ФСБ 14 сентября возбудило в отношении Абуладзе уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса России (занятие высшего положения в преступной иерархии), по которой он должен был остаться в стране на срок от восьми до 15 лет.

Замглавы МВД России генерал-полковник Михаил Ваничкин еще в феврале подписал распоряжение о нежелательности пожизненного пребывания Абуладзе в России.

Теги: Россия, тюрьма, наркотики, ФСБ, вор в законе, уголовное дело, криминал, туалет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Шакира показала тренировку на роллердроме
Шакира показала тренировку на роллердроме
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
29-летняя блогер-миллионник из Мексики умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
29-летняя блогер-миллионник из Мексики умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS