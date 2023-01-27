ГОРДОН
 
 
МИР

115-летняя испанка признана старейшим человеком планеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
115-летняя долгожительница ведет Twitter
115-летняя долгожительница ведет Twitter
Фото: Supercentenaria/Twitter

Книга рекордов Гиннесса назвала родившуюся в США Марию Браньяс Морера самым старым человеком в мире после смерти предыдущей обладательницы титула. Об этом сообщает CNN 26 января.

Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года через год после того, как ее родители эмигрировали в США. Восемь лет спустя семья вернулась обратно, однако отец Мореры умер от туберкулеза легких ближе к концу трансатлантического путешествия, а она навсегда потеряла слух на одно ухо после падения.

Рождение Мореры произошло менее чем через четыре года после того, как братья Райт запустили первый в истории полет с механическим двигателем, и за два года до того, как началось строительство "Титаника". Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и две глобальные пандемии, отмечает CNN.

Последние 22 года Морера провела в доме престарелых в Каталонии (Испания). Считается, что она является одним из старейших людей, выздоровевших после COVID-19, поскольку в мае 2020 года у нее был положительный результат теста на вирус.

У женщины есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Несмотря на то, что до ее 116-летия осталось всего несколько недель, Морера при помощи дочери использует Twitter для общения со своими подписчиками. "Я старая, очень старая, но не идиотка", – написано на ее странице в соцсети.

"Я удивлена и благодарна", – написала Морера, узнав о получении статуса самого старого человека. Она поблагодарила всех, кто проявил к ней интерес, отметив, что она для этого ничего не сделала.

"Эти дни были очень утомительными", – добавила она.

Контекст:

Предыдущая долгожительница-рекордсменка – французская монахиня сестра Андре – умерла в начале января 2023 года в возрасте 118 лет.

Титул самого старого из когда-либо зарегистрированных людей принадлежит Жанне Луизе Кальман. По данным Книги рекордов Гиннесса, она родилась 21 февраля 1875 года и прожила 122 года и 164 дня.

Теги: США, Книга рекордов Гиннесса, Испания, рекорд, долгожитель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (84469)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57247)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (48261)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28422)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (25825)
6
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (21765)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19368)
8
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (18741)
 
 
 
 