115-летняя испанка признана старейшим человеком планеты

Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года через год после того, как ее родители эмигрировали в США. Восемь лет спустя семья вернулась обратно, однако отец Мореры умер от туберкулеза легких ближе к концу трансатлантического путешествия, а она навсегда потеряла слух на одно ухо после падения.

Рождение Мореры произошло менее чем через четыре года после того, как братья Райт запустили первый в истории полет с механическим двигателем, и за два года до того, как началось строительство "Титаника". Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и две глобальные пандемии, отмечает CNN.

Последние 22 года Морера провела в доме престарелых в Каталонии (Испания). Считается, что она является одним из старейших людей, выздоровевших после COVID-19, поскольку в мае 2020 года у нее был положительный результат теста на вирус.

У женщины есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Несмотря на то, что до ее 116-летия осталось всего несколько недель, Морера при помощи дочери использует Twitter для общения со своими подписчиками. "Я старая, очень старая, но не идиотка", – написано на ее странице в соцсети.

"Я удивлена и благодарна", – написала Морера, узнав о получении статуса самого старого человека. Она поблагодарила всех, кто проявил к ней интерес, отметив, что она для этого ничего не сделала.

"Эти дни были очень утомительными", – добавила она.

Disculpeu per no contestar individualment. Estic sorpresa i agraïda per l'expectació que ha generat el fet de ser la persona viva més vella del món. Moltíssimes gràcies a tothom per l'interès mostrat, encara que jo no he fet cap mèrit. Aquests dies han estat de molt atabalament * — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) January 21, 2023