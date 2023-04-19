20 апреля произойдет гибридное солнечное затмение

В Украине затмения не увидят Фото: ЕРА

Авторы отмечают, что гибридные солнечные затмения происходят "несколько раз в столетие".

Затмение, которое ожидается в ближайшую ночь, будет комбинацией трех более простых типов затмений: полутени (Луна отбрасывает тень на часть Земли), кольцеобразного (Луна закрывает центр Солнца, но по краям светило видно) и полного (Луна полностью закрывает Солнце), говорится в статье.

Агентство УНИАН отметило, что в Украине апрельского солнечного затмения видно не будет. Часть этого затмения (полное) смогут наблюдать жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора.