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20 апреля произойдет гибридное солнечное затмение

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В Украине затмения не увидят
В Украине затмения не увидят
Фото: ЕРА

В ночь на 20 апреля, в 4.36 по киевскому времени, жители планеты Земля смогут увидеть "очень редкое и странное астрономическое событие" – гибридное солнечное затмение. Об этом говорится в опубликованной 15 апреля статье в журнале Space.com.

Авторы отмечают, что гибридные солнечные затмения происходят "несколько раз в столетие".

Затмение, которое ожидается в ближайшую ночь, будет комбинацией трех более простых типов затмений: полутени (Луна отбрасывает тень на часть Земли), кольцеобразного (Луна закрывает центр Солнца, но по краям светило видно) и полного (Луна полностью закрывает Солнце), говорится в статье.

Агентство УНИАН отметило, что в Украине апрельского солнечного затмения видно не будет. Часть этого затмения (полное) смогут наблюдать жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индонезия, Австралия, Луна, солнце, солнечное затмение
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