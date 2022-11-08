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8 ноября произошло полное затмение Луны, она была "кровавой". Фоторепортаж

Сегодня 21.35
8 ноября произошло полное лунное затмение, в результате чего спутник Земли приобрел "кровавую" окраску. Как сообщает "ВВС Україна", в тени нашей планеты Луна находилась с 12.17 по 13.42 по Киеву. Затмение наблюдали в Северной и Центральной Америке, Южной Америке, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Европейцы "кровавую" Луну не видели. Фото явления из других регионов Земли опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Луна, спутник, лунное затмение
 

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