8 ноября произошло полное затмение Луны, она была "кровавой". Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Пригород Сиднея (Австралия)
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
пригород Сиднея (Австралия)
Фото: ЕРА
8 ноября произошло полное лунное затмение, в результате чего спутник Земли приобрел "кровавую" окраску. Как сообщает "ВВС Україна"
, в тени нашей планеты Луна находилась с 12.17 по 13.42 по Киеву. Затмение наблюдали в Северной и Центральной Америке, Южной Америке, Азии, Австралии и Новой Зеландии. Европейцы "кровавую" Луну не видели. Фото явления из других регионов Земли опубликовало агентство ЕРА
.