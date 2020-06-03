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Администрация Трампа ограничила полеты некоторых китайских авиакомпаний

В американском министерстве транспорта сообщили, что запретят пассажирские авиарейсы четырех китайских авиакомпаний в США и в обратном направлении.

Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года
Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года
Фото: EPA

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение с 16 июня запретить полеты в США для четырех китайских авиакомпаний. Об этом сообщает Associated Press.

В министерстве транспорта США отметили, что пассажирские авиарейсы четырех китайских авиакомпаний в США и в обратном направлении приостановятся с 16 июня. При этом власти США не исключают, что де-факто этот запрет может начать действовать и раньше.

Запрет затронет компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.

Это ответ Вашингтона на решение КНР, которые несмотря на постепенную нормализацию в США ситуации с коронавирусом COVID-19, пока не разрешили американским авиаперевозчикам United Airlines и Delta Air Lines возобновить рейсы в Китай.

По информации издания, в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме. 

Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, транспорт, Китай, Администрация Президента, переговоры, Вашингтон, Пекин, запрет, КНР, авиарейсы, президент, United Airlines, авиакомпания, пассажиры, коронавирус
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