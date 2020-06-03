Администрация Трампа ограничила полеты некоторых китайских авиакомпаний

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение с 16 июня запретить полеты в США для четырех китайских авиакомпаний. Об этом сообщает Associated Press.
В министерстве транспорта США отметили, что пассажирские авиарейсы четырех китайских авиакомпаний в США и в обратном направлении приостановятся с 16 июня. При этом власти США не исключают, что де-факто этот запрет может начать действовать и раньше.
Запрет затронет компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.
Это ответ Вашингтона на решение КНР, которые несмотря на постепенную нормализацию в США ситуации с коронавирусом COVID-19, пока не разрешили американским авиаперевозчикам United Airlines и Delta Air Lines возобновить рейсы в Китай.
По информации издания, в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме.
Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.