Администрация Трампа ограничила полеты некоторых китайских авиакомпаний

В американском министерстве транспорта сообщили, что запретят пассажирские авиарейсы четырех китайских авиакомпаний в США и в обратном направлении.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение с 16 июня запретить полеты в США для четырех китайских авиакомпаний. Об этом сообщает Associated Press.

В министерстве транспорта США отметили, что пассажирские авиарейсы четырех китайских авиакомпаний в США и в обратном направлении приостановятся с 16 июня. При этом власти США не исключают, что де-факто этот запрет может начать действовать и раньше.

Запрет затронет компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.

Это ответ Вашингтона на решение КНР, которые несмотря на постепенную нормализацию в США ситуации с коронавирусом COVID-19, пока не разрешили американским авиаперевозчикам United Airlines и Delta Air Lines возобновить рейсы в Китай.

По информации издания, в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме.

Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.