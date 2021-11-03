"Агент Болек". Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний

Лидера антикоммунистического движения "Солидарность" и ранее подозревали в связях с коммунистами. Обвинения в его адрес были выдвинуты пять лет назад, после обнаружения агентурных документов, якобы лично подписанных им.

Дача ложных показаний, согласно польскому законодательству, – уголовное преступление, за которое можно попасть в тюрьму на срок от полугода до восьми лет.

Сам Валенса отвергает обвинения в сотрудничестве с коммунистическим режимом.

"Это очередная клевета, попытка дискредитировать меня в глазах общественного мнения и принизить мою роль в истории", – написал он 29 октября 2021 года на своей странице в Facebook.

Позже экс-президент показал документы, которые, по его словам, опровергают предъявленные обвинения.