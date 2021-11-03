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"Агент Болек". Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний

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Лех Валенса отвергает обвинения в сотрудничестве со спецслужбами ПНР
Лех Валенса отвергает обвинения в сотрудничестве со спецслужбами ПНР
Фото: Lech Wałęsa / Facebook

Экс-президенту Польши Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных свидетельств в связи с его возможным сотрудничеством с органами госбезопасности Польской народной республики. Об этом 29 октября сообщает Polsatnews.

Лидера антикоммунистического движения "Солидарность" и ранее подозревали в связях с коммунистами. Обвинения в его адрес были выдвинуты пять лет назад, после обнаружения агентурных документов, якобы лично подписанных им.

Дача ложных показаний, согласно польскому законодательству, – уголовное преступление, за которое можно попасть в тюрьму на срок от полугода до восьми лет.

Сам Валенса отвергает обвинения в сотрудничестве с коммунистическим режимом.

"Это очередная клевета, попытка дискредитировать меня в глазах общественного мнения и принизить мою роль в истории", – написал он 29 октября 2021 года на своей странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/lechwalesa/posts/438704347625487

Позже экс-президент показал документы, которые, по его словам, опровергают предъявленные обвинения. 

https://www.facebook.com/lechwalesa/posts/439313010897954

Контекст:

В августе 2017 года Следственный отдел польского Института национальной памяти открыл уголовное дело против бывшего президента Польши Леха Валенсы из-за предоставления им заведомо ложных показаний, сообщало Polskie Radio

Дело связано с "делом агента Болека". Валенсу подозревают в сотрудничестве с органами госбезопасности коммунистической Польской народной республики.

В 2016 году в доме бывшего главы МВД Польши и экс-премьера Чеслава Кищака нашли документы, в том числе квитанции о получении оплаты, агента с позывным Болек, который сотрудничал с органами госбезопасности Польской народной республики в 1970-х годах. Графологическая экспертиза, как заявили в Институте национальной памяти, подтверждает, что агентом Болеком был Валенса – будущий лидер движения "Солидарность" и президент Польши (в 1990–1995 годах).

При этом глава следственного отдела института Анджей Позорский подчеркнул, что в расследовании института Валенса рассматривается в качестве потерпевшего.

Сам экс-президент говорил, что с органами госбезопасности не сотрудничал, а лишь подписывал документы, чтобы помочь сотруднику спецслужб, который "брал деньги для себя".

Теги: Польша, Лех Валенса, Солидарность, коммунизм, спецслужбы, обвинение
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