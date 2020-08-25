Актеры в Японии предлагают полежать в гробу в окружении "зомби" с бензопилами, чтобы снять стресс от коронавируса

Жителям Токио предложили способ снятия стресса от коронавируса. Людям предлагают лежать в прозрачном гробу, пока вокруг них будут бегать актеры, переодетые в "зомби" и рассказывать страшные истории.

В Японии зомби лечат людей от стресса на фоне распространения COVID-19 Фото: depositphotos.com

Японская театральная труппа в Токио придумала способ снять стресс и отвлечься от пандемии коронавируса. Жителям города предлагают 15 минут полежать в прозрачном гробу, пока вокруг них будут бегать "зомби" с бензопилами, сообщило агентство Reuters.

"Зомби" во время такого сеанса рассказывают людям страшные истории. Шоу придумала продюсерская компания Kowagarasetai. Ее координатор Кента Ивана сказала, что изо всех сил пытается найти работу для актеров, которые обычно выступают в тематических парках.

По словам Ивана, пандемия вызывает стресс у многих людей и, возможно, людям станет немного легче, если дать им "хорошенько прокричаться".

Цена снятия стресса подобным образом ­– 800 йен (примерно 206 грн по курсу Национального банка Украины).