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Амеба, поедающая мозг. В США произошло опасное заражение

Во Флориде (США) обнаружили заражение Неглерией Фоулера – это микроскопическая одноклеточная живая амеба, которая может вызвать редкую инфекцию головного мозга, обычно приводящую к летальному исходу.

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За 60 лет в США из 143 зараженных амебой только четыре человека выжили
За 60 лет в США из 143 зараженных амебой только четыре человека выжили
Фото: depositphotos.com

Во Флориде в округе Хиллсборо один человек заразился опасной амебой, которая может вызвать инфекцию головного мозга. Об этом 4 июля сообщает департамент здравоохранения Флориды в Twitter.

"Один человек заразился Неглерией Фоулера в округе Хиллсборо. Неглерия Фоулера – это микроскопическая одноклеточная живая амеба. Амеба может вызвать редкую инфекцию головного мозга, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом, которая разрушает ткани мозга и обычно приводит к летальному исходу", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что заражение амебой может произойти, когда загрязненная вода попадает в организм человека через нос. Оказавшись в организме, амеба движется к головном мозгу, вызывая менингоэнцефалит. Вместе с тем, инфекция не передается от человека человеку.

Инфекция появляется в водоемах в жаркое время года – июле, августе и сентябре – когда поднимается температура воды и одновременно снижается ее уровень. Неглерию Фоулера находили во многих озерах и реках США, но чаще всего в южных штатах.

Во Флориде с 1962 года зарегистрировано только 37 случаев заражения этой амебой. Всего в США почти за 60 лет заразились 143 человека, из них только четверо выжили, отмечает департамент здравоохранения Флориды.

Теги: США, болезнь, инфекция
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