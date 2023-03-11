Американец пробрался в дом женщины, с которой общался по интернету, застрелил ее, ее мужа и себя

О стрельбе в полицию сообщила мать одной из жертв. Через ее окно в дом проник вооруженный мужчина, она убежала к соседям и оттуда вызвала правоохранителей.

Прибывшие офицеры полиции нашли тела женщины (она была убита прибывшим) и 38-летнего Рамина Ходакарамрезаи с признаками самоубийства. Муж женщины еще был жив, но позже скончался.

Полиция отметила, что знакома с подозреваемым в стрельбе, так как погибшая теперь женщина, которая вела подкасты, жаловалась на преследование с его стороны. В частности, в одном из полицейских отчетов была ее жалоба на более чем 100 контактов с ним за один день в приложении для голосового общения Clubhouse.

Выяснилось, что правоохранители искали Ходакарамрезаи (предположительно, из Техаса), но, поскольку он был водителем-дальнобойщиком, с этим возникли проблемы.

В полиции объяснили, что охранный ордер, который был выдан в этой истории, является "просто листом бумаги", который не защищает человека, если кто-то "намеревается причинить ему вред".