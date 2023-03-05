В Нагорном Карабахе произошла стрельба, есть погибшие. Азербайджан и Карабах обвиняют друг друга

В ведомстве заявляют, что азербайджанские военные получили информацию о перевозке военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении в Азербайджан, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Они попытались остановить и проверить автомобили, после чего противоположная сторона открыла огонь.

В министерстве напомнили командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам, кроме официально разрешенной для этого дороги между Карабахом и Арменией Ханкенди – Лачин, категорически недопустимо.

В сообщении говорится, что ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабах боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы.

В свою очередь, в полиции непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового отдела полиции.

Отмечается, что в результате стрельбы были убиты три сотрудника полиции: подполковник Армен Майори Бабаян, майор Давид Валерий Даниелян и лейтенант Арарат Тельмани Гаспарян. Еще один военнослужащий, лейтенант Давид Ашоти Овсепян получил огнестрельное ранение в грудь и находится в больнице, говорится в сообщении.