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В Нагорном Карабахе произошла стрельба, есть погибшие. Азербайджан и Карабах обвиняют друг друга

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В Нагорном Карабахе произошла стрельба
В Нагорном Карабахе произошла стрельба
Фото: police.nk.am

В Нагорном Карабахе 5 марта произошла стрельба между азербайджанскими военными и силами непризнанной республики, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве заявляют, что азербайджанские военные получили информацию о перевозке военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении в Азербайджан, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Они попытались остановить и проверить автомобили, после чего противоположная сторона открыла огонь.

В министерстве напомнили командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам, кроме официально разрешенной для этого дороги между Карабахом и Арменией Ханкенди – Лачин, категорически недопустимо.

В сообщении говорится, что ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабах боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы.

В свою очередь, в полиции непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового отдела полиции.

Отмечается, что в результате стрельбы были убиты три сотрудника полиции: подполковник Армен Майори Бабаян, майор Давид Валерий Даниелян и лейтенант Арарат Тельмани Гаспарян. Еще один военнослужащий, лейтенант Давид Ашоти Овсепян получил огнестрельное ранение в грудь и находится в больнице, говорится в сообщении.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: стрельба, военные, Азербайджан, Нагорный Карабах, погибшие
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