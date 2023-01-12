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Президент Азербайджана о жителях Карабаха: Если кто-то не желает стать нашим гражданином, могут сами уехать

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Алиев о жителях Нагорного Карабаха: Как гражданам Азербайджана будут обеспечены их права и безопасность
Алиев о жителях Нагорного Карабаха: Как гражданам Азербайджана будут обеспечены их права и безопасность
Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным каналам 10 января ответил на вопрос журналиста о происходящем в Лачинском коридоре – на единственной дороге, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Стенограмму разговора опубликовал сайт Алиева.

12 декабря 2022 года на дороге началась акция азербайджанских активистов, заявивших, что в Нагорном Карабахе продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, которые затем перевозят в Армению.

"Хочу сказать: "Слава этим молодым людям", – они – наша гордость. [...] Как говорится, в шаге от них сепаратисты заняты передачей миру совершенно ложной информации. Во-первых, уже все увидели, что о блокаде там не может быть и речи. Оттуда проехали – еще не прошло и месяца – около 400 грузовых автомобилей [российских] миротворцев", – ответил Алиев.

Он подчеркнул, что в Нагорный Карабах везут "для проживающих там армян и продовольствие, и другие необходимые средства".

"Мы не возражаем против этого. Наша цель – не блокада. Сколько бы раз ни обращался Красный Крест, столько раз и получал разрешение. Поэтому это просто очередное антиазербайджанское шоу, не могу назвать это иначе. Армяне и их покровители считают, что, используя это против нас, чего-то добьются. Ничего не добьются", – считает Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что желающим жить в Нагорном Карабахе "под флагом Азербайджана будут созданы условия".

"Как гражданам Азербайджана для них будут обеспечены и их права, и их безопасность. [...] Если бы в свое время против нас не началось сепаратистское движение, то сегодня и они могли бы жить так же, как и во всех остальных местах Азербайджана. Сегодня картина их жизни перед глазами. Были такие, кто видел, в каких условиях они живут. Поэтому если кто-то не желает стать нашим гражданином, то дорога не закрыта, а открыта. Могут ехать, или могут сами уехать, никто им не станет препятствовать, или же могут уехать под тентом грузовых машин миротворцев, а могут и автобусом. Дорога открыта", – заявил он.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, миротворцы, Ильхам Алиев
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