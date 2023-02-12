ГОРДОН
 
 
МИР

Американские разведывательные беспилотники прибыли в Польшу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американские беспилотники MQ-9 Reaper также используют Великобритания, Франция, Испания и Италия
Американские беспилотники MQ-9 Reaper также используют Великобритания, Франция, Испания и Италия
Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

В Польшу 12 февраля прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reape, которые она арендовала в США. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Их арендовали в рамках "срочной оперативной необходимости", сообщил министр. По его словам беспилотники будут вести разведку на польской восточной границе. 

Как пишет Defense News, Варшава будет арендовать беспилотники пока не приобретет собственные. Польша будет первой страной на восточном фланге НАТО, в которой будут средневысотные беспилотники большой продолжительности полета.

Представитель польского Агентства вооружений  Кшиштоф Платек сказал Defense News, что решение обзавестись такими беспилотниками связано с "ситуацией на восточной границе Польши" и Украиной, в которой продолжаются военные действия из-за вторжения РФ.

Контекст:

MQ-9 Reaper – это американский беспилотник, который используют также Великобритания, Франция, Испания и Италия, пишет Defense News.

Ресурс Meta-Defense отметил, что этот беспилотник является "эталоном" в области боевых беспилотников. Он может находится в воздухе в течение 15 часов на высоте более 7 км и со скоростью более 300 км/ч.

Теги: США, Польша, аренда, граница, беспилотники, Мариуш Блащак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (73569)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (54665)
3
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (33575)
4
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (33473)
5
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (32880)
6
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30535)
7
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (30399)
8
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (29348)
 
 
 
 