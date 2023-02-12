Американские разведывательные беспилотники прибыли в Польшу

Их арендовали в рамках "срочной оперативной необходимости", сообщил министр. По его словам беспилотники будут вести разведку на польской восточной границе.

Do Polski * dostarczone zosta * y drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA * w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. B * d * one s * u * y * w * Si * ach Powietrznych, prowadz * c rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) February 12, 2023

Как пишет Defense News, Варшава будет арендовать беспилотники пока не приобретет собственные. Польша будет первой страной на восточном фланге НАТО, в которой будут средневысотные беспилотники большой продолжительности полета.

Представитель польского Агентства вооружений Кшиштоф Платек сказал Defense News, что решение обзавестись такими беспилотниками связано с "ситуацией на восточной границе Польши" и Украиной, в которой продолжаются военные действия из-за вторжения РФ.