ГОРДОН
 
 
МИР

Американский бизнесмен потратил на благотворительность $8 млрд, почти все свое состояние

89-летний соучредитель гиганта розничной торговли Duty Free Shoppers Чак Фини около 40 лет занимался благотворительностью, он отдал на нее все заработанные деньги. Деньги по всему миру он перечислял анонимно, за что Forbes назвал его Джеймсом Бондом филантропии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2012 году Фини отложил около $2 млн на пенсию для себя и жены, остальные деньги тайно пожертвовал
В 2012 году Фини отложил около $2 млн на пенсию для себя и жены, остальные деньги тайно пожертвовал
Фото: atlanticphil / YouTube

Американский бизнесмен Чак Фини подписал документы о закрытии благотворительной организации Atlantic Philanthropies, через которую за 38 лет потратил на благотворительность почти все свое состояние, $8 млрд. Об этом написал 15 сентября Forbes в статье "Миллиардер, который хотел умереть банкротом".

89-летний Фини, основавший вместе с Робертом Миллером в 1960 году компанию Duty Free Shoppers, накопил миллиарды, ведя монашеский образ жизни. Все свои деньги он решил потратить при жизни на благотворительность, пишет издание.

Деньги по всему миру Фини перечислял анонимно, за что в 2012 году Forbes назвал его Джеймсом Бондом филантропии. В 2012 году, по данным журнала, он отложил около $2 млн на пенсию для себя и жены. Остальные деньги пожертвовал, приложив усилия, чтобы сохранить свои дары в тайне от СМИ.

"Гораздо веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты мертв", – сказал Фини. 

Atlantic Philanthropies пожертвовала $3,7 млрд на образование и научные исследования, 870 млн на защиту прав человека, более 700 млн – на здравоохранение. Благотворительная организация поддерживала проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР, отмене смертной казни в США и развитию университетов в Ирландии.

Всего Atlantic Philanthropies выдала 6500 грантов, последний – в 2016 году. После этого организация находилась в процессе ликвидации.

Теги: США, бизнес, благотворительность, деньги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS