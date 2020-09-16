Американский бизнесмен потратил на благотворительность $8 млрд, почти все свое состояние

89-летний соучредитель гиганта розничной торговли Duty Free Shoppers Чак Фини около 40 лет занимался благотворительностью, он отдал на нее все заработанные деньги. Деньги по всему миру он перечислял анонимно, за что Forbes назвал его Джеймсом Бондом филантропии.

В 2012 году Фини отложил около $2 млн на пенсию для себя и жены, остальные деньги тайно пожертвовал Фото: atlanticphil / YouTube

Американский бизнесмен Чак Фини подписал документы о закрытии благотворительной организации Atlantic Philanthropies, через которую за 38 лет потратил на благотворительность почти все свое состояние, $8 млрд. Об этом написал 15 сентября Forbes в статье "Миллиардер, который хотел умереть банкротом".

89-летний Фини, основавший вместе с Робертом Миллером в 1960 году компанию Duty Free Shoppers, накопил миллиарды, ведя монашеский образ жизни. Все свои деньги он решил потратить при жизни на благотворительность, пишет издание.

Деньги по всему миру Фини перечислял анонимно, за что в 2012 году Forbes назвал его Джеймсом Бондом филантропии. В 2012 году, по данным журнала, он отложил около $2 млн на пенсию для себя и жены. Остальные деньги пожертвовал, приложив усилия, чтобы сохранить свои дары в тайне от СМИ.

"Гораздо веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты мертв", – сказал Фини.

Atlantic Philanthropies пожертвовала $3,7 млрд на образование и научные исследования, 870 млн –на защиту прав человека, более 700 млн – на здравоохранение. Благотворительная организация поддерживала проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР, отмене смертной казни в США и развитию университетов в Ирландии.

Всего Atlantic Philanthropies выдала 6500 грантов, последний – в 2016 году. После этого организация находилась в процессе ликвидации.