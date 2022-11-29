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Американский словарь Merriam Webster назвал главное слово 2022 года

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По данным Merriam Webster, поисковые запросы слова "газлайтинг" в 2022 году выросли на 1740%
По данным Merriam Webster, поисковые запросы слова "газлайтинг" в 2022 году выросли на 1740%
Фото: depositphotos.com

Составители американского словаря Merriam Webster 28 ноября выбрали главным словом 2022 года gaslighting ("газлайтинг"). Об этом говорится на сайте Merriam Webster.

"В эту эпоху дезинформации – "фейковых" новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и deepfake – "газлайтинг" стал словом для нашего времени", – отмечают составители словаря.

Слово "газлайтинг" произошло от названия пьесы 1938 года, а также фильма по этой пьесе. По сюжету мужчина пытается заставить свою жену поверить в то, что она сходит с ума. Каждый раз, когда он отправляется на чердак, газовый свет в доме тускнеет, однако он уверяет жену, что это она не может доверять собственному восприятию.

Составители словаря определяют значение термина так: психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к замешательству, потере уверенности и чувства собственного достоинства, неуверенности в своих эмоциональных переживаниях или психической стабильности и зависимости от преступника.

В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740 %, причем интерес к нему был высоким в течение всего года.

Также в топ слов, которыми чаще всего интересовались люди в этом году, вошли:

  • oligarch ("олигарх") – человек, который за счет частного приобретения государственных активов накопил большое состояние и который обычно поддерживают тесные связи с высшими правительственными кругами. Термин стал популярным после ряда санкций против российских олигархов в связи с вторжением в Украину;
  • omicron ("омикрон") – самый распространенный вариант коронавируса;
  • codify ("кодифицировать") – термин, относящийся к процессу, с помощью которого Конгресс США может принимать законы;
  • LGBTQIA ("ЛГБТКИА") – расширенная версия аббревиатуры ЛГБТ. Расшифровывается как "лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуальные/аромантики/агендеры".
  • sentient ("разумный") – тот, который способен осознавать свое существование и иметь возможность мыслить. Слово стало популярным после того, как инженер Google заявил, что чат-бот компании с искусственным интеллектом развил человеческое сознание;
  • loamy ("суглинистый") – состоящий из суглинка; почва, состоящая из рыхлой смеси различных пропорций глины, ила и песка. Термин завирусился благодаря браузерным играм в слова;
  • raid ("рейд") – внезапное вторжение сотрудников правоохранительных органов. Слово начали искать в сети после обысков у экс-президента США Дональда Трампа;
  • queen consort ("королева-консорт") – жена правящего короля. Слово приобрело популярность после смерти Елизаветы II. Сейчас титул королевы-консорта носит супруга короля Чарльза III Камилла.
Контекст:

В 2019 году словарь Merriam-Webster выбрал словом года they ("они"), в 2020-м – pandemic ("пандемия"), в 2021-м – vaccine ("вакцина").

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Google, ЛГБТ, Queen, олигархи, король, Омикрон
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