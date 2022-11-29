Американский словарь Merriam Webster назвал главное слово 2022 года

По данным Merriam Webster, поисковые запросы слова "газлайтинг" в 2022 году выросли на 1740% Фото: depositphotos.com

"В эту эпоху дезинформации – "фейковых" новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и deepfake – "газлайтинг" стал словом для нашего времени", – отмечают составители словаря.

Слово "газлайтинг" произошло от названия пьесы 1938 года, а также фильма по этой пьесе. По сюжету мужчина пытается заставить свою жену поверить в то, что она сходит с ума. Каждый раз, когда он отправляется на чердак, газовый свет в доме тускнеет, однако он уверяет жену, что это она не может доверять собственному восприятию.

Составители словаря определяют значение термина так: психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к замешательству, потере уверенности и чувства собственного достоинства, неуверенности в своих эмоциональных переживаниях или психической стабильности и зависимости от преступника.

В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740 %, причем интерес к нему был высоким в течение всего года.

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