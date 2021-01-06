Американский суд запретил Трампу вводить санкции против судей в Гааге

Суд в США заблокировал решение президента США Дональда Трампа о санкциях против членов Международного уголовного суда в Гааге.

Суд в Нью-Йорке 4 января 2021 года заблокировал решение президента США Дональда Трампа, позволяющее вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщила правозащитная организация Open Society Justice Initiative, которая совместно с судьями МУС подавала иск против указа Трампа.

Судья окружного суда Кэтрин Полк Фаилла запретила исполнять указ, подписанный Трампом 11 июня. Согласно указу, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин могут запретить сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы на территории этой страны. В сентябре Помпео воспользовался этими полномочиями и ввел запрет на въезд в США, а также экономические санкции в адрес прокурора МУС Фату Бенсуды.

Иск, оспаривающий этот указ, был подан в октябре 2020 года против президента Трампа, государственного секретаря Майка Помпео, министра финансов Стивена Мнучина, директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гаски, генерального прокурора Уильяма Барра. В иске утверждалось, что исполнительная власть нарушает конституционные права, включая свободу слова истцов, и не позволяет им выполнять работу в поддержку международного правосудия.

"Суд принимает во внимание заинтересованность правительства в защите своих внешнеполитических прерогатив и максимальном повышении эффективности своих политических инструментов. Тем не менее соображения национальной безопасности не должны становиться талисманом, используемым для защиты от неудобных исков", – процитировал "Голос Америки" объяснительную часть постановления суда.

Издание отмечает, что в Министерстве юстиции США не стали комментировать судебное решение.

В 2016 году прокуратура МУС заявила о наличии оснований подозревать, что американские вооруженные и разведывательные силы совершали военные преступления, включая пытки, в Афганистане и в тайных тюрьмах ЦРУ в 2003–2004 годах.

10 сентября 2018 года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что, если расследование этих предполагаемых преступлений будет начато, США могут разорвать отношения с Международным уголовным судом и запретить его судьям и прокурорам въезд на территорию страны.

В Международном уголовном суде ответили, что продолжат работать в соответствии со своими принципами.

В марте 2019 США отозвали визы части сотрудников Международного уголовного суда.