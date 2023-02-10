Англиканская церковь одобрила благословение для однополых пар

Стоит ли разрешать благословение для однополых пар обсуждалось в течение двух дней Фото: churchofengland.org

В то же время церковные венчания для таких пар будут и дальше запрещаться.

"Церковь по-прежнему имеет глубокие разногласия по вопросам, затрагивающие суть нашей человеческой идентичности. Как архиепископы, мы обязуемся уважать совесть тех, для кого это заходит слишком далеко, и гарантировать, что у них есть все заверения, необходимые им для сохранения единства церкви, пока продолжается этот разговор", – цитирует сайт церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби и архиепископа Йоркского Стивена Коттрелла.

Пресс-служба синода отметила, что предложение о благословении для однополых пар обсуждалось в течение двух дней епископами, духовенством и мирянами.

Теперь епископы готовят пастырское руководство для церкви по вопросам "сексуальности и брака", а также должны официально одобрить новые молитвы для использования в церквях.

Весной этого года синод Англиканской церкви рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральных обращений к богу, пишет The Guardian. По вопросу будет создана специальная комиссия.