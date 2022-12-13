Антиутопия "1984" вошла в тройку самых популярных книг у россиян

По совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в лидерах оказались книга автора из Беларуси Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и биографический роман Эдит Евы Эгер "Выбор. О свободе и внутренней силе человека".

Продажи книги Примаченко выросли на 83% по сравнению с 2021 годом. Книгу "1984" Оруэлла в 2022 году стали покупать чаще на 45%. Продажи книги Эгер, которая представляет собой мемуары пережившего Холокост человека, в 2022 году выросли на 104%, говорится в сообщении.