Apple недовыпустит 6 млн iPhone Pro из-за беспорядков на заводе в Китае – Bloomberg

Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерь продукции может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group – тайваньская компания, управляющая предприятием – сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после жестоких протестов против ковидных ограничений. Если блокировки продолжатся в ближайшие недели, производство может быть отложено еще дальше.
В октябре тысячи сотрудников Foxconn покинули кампус завода из-за хронической нехватки продовольствия. Их заменили новые сотрудники, которые устроили протесты из-за недовольства оплатой труда и карантином.
Завод Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, самых востребованных телефонов Apple в этом году. Эти телефоны премиум-класса компенсировали падение спроса на обычные модели iPhone 14. Как сообщает Bloomberg, Apple снизила общий план производства примерно до 87 млн единиц с более раннего прогноза в 90 млн единиц.
Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих сбоев, сказал источник, добавив, что они ожидают, что смогут компенсировать 6 млн единиц потерянного производства в 2023 году.
Заводам в Китае часто разрешается оставаться открытыми во время, когда они работают по системе "замкнутого цикла", когда персонал живет и работает на месте. Однако в компаниях отмечают, сообщило Reuters, что такие договоренности создают многочисленные трудности.
19 октября Foxconn запретила обедать в столовых на заводе в Чжэнчжоу и обязала рабочих питаться в общежитиях. В ответ рабочие выразили свое недовольство обращением с ними в социальных сетях.
31 октября Reuters сообщило, что производство iPhone компании Apple может упасть на 30% из-за ужесточения ограничений в связи с COVID-19 в Китае.