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Apple недовыпустит 6 млн iPhone Pro из-за беспорядков на заводе в Китае – Bloomberg

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На китайском заводе Apple происходят беспорядки из-за ковидных ограничений
На китайском заводе Apple происходят беспорядки из-за ковидных ограничений
Фото: EPA

Беспорядки в ключевом производственном центре Apple в Чжэнчжоу (Китай), вероятно, приведут к дефициту производства почти 6 млн единиц iPhone Pro в этом году. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерь продукции может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group – тайваньская компания, управляющая предприятием – сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после жестоких протестов против ковидных ограничений. Если блокировки продолжатся в ближайшие недели, производство может быть отложено еще дальше.

В октябре тысячи сотрудников Foxconn покинули кампус завода из-за хронической нехватки продовольствия. Их заменили новые сотрудники, которые устроили протесты из-за недовольства оплатой труда и карантином.

Завод Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, самых востребованных телефонов Apple в этом году. Эти телефоны премиум-класса компенсировали падение спроса на обычные модели iPhone 14. Как сообщает Bloomberg, Apple снизила общий план производства примерно до 87 млн единиц с более раннего прогноза в 90 млн единиц.

Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих сбоев, сказал источник, добавив, что они ожидают, что смогут компенсировать 6 млн единиц потерянного производства в 2023 году.

Контекст:

Заводам в Китае часто разрешается оставаться открытыми во время, когда они работают по системе "замкнутого цикла", когда персонал живет и работает на месте. Однако в компаниях отмечают, сообщило Reuters, что такие договоренности создают многочисленные трудности.

19 октября Foxconn запретила обедать в столовых на заводе в Чжэнчжоу и обязала рабочих питаться в общежитиях. В ответ рабочие выразили свое недовольство обращением с ними в социальных сетях.

31 октября Reuters сообщило, что производство iPhone компании Apple может упасть на 30% из-за ужесточения ограничений в связи с COVID-19 в Китае.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, Apple, беспорядки, карантин, Bloomberg, гаджеты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, iPhone 14
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