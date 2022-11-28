Apple недовыпустит 6 млн iPhone Pro из-за беспорядков на заводе в Китае – Bloomberg

Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерь продукции может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group – тайваньская компания, управляющая предприятием – сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после жестоких протестов против ковидных ограничений. Если блокировки продолжатся в ближайшие недели, производство может быть отложено еще дальше.

В октябре тысячи сотрудников Foxconn покинули кампус завода из-за хронической нехватки продовольствия. Их заменили новые сотрудники, которые устроили протесты из-за недовольства оплатой труда и карантином.

Завод Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, самых востребованных телефонов Apple в этом году. Эти телефоны премиум-класса компенсировали падение спроса на обычные модели iPhone 14. Как сообщает Bloomberg, Apple снизила общий план производства примерно до 87 млн единиц с более раннего прогноза в 90 млн единиц.

Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих сбоев, сказал источник, добавив, что они ожидают, что смогут компенсировать 6 млн единиц потерянного производства в 2023 году.