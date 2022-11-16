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Apple перейдет на американские чипы с 2024 года, купив завод в Аризоне – Bloomberg

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Большая часть окончательной сборки продуктов Apple производится в Китае и соседних странах
Большая часть окончательной сборки продуктов Apple производится в Китае и соседних странах
Фото: depositphotos.com

Apple готовится начать закупку чипов для своих устройств на заводе в Аризоне (США), который сейчас находится на этапе строительства. Это станет важным шагом на пути к снижению зависимости компании от азиатского производства, сообщило 15 ноября Bloomberg, ссылаясь на слова генерального директора Apple Тима Кука во время его встречи в Германии с местными инженерами и сотрудниками розничной торговли.

По словам Кука, также Apple может расширить поставки чипов из заводов в Европе. Он отметил, что в компании уже приняли решение выкупить завод в Аризоне, который заработает в 2024 году. 

Bloomberg отметило, что Кук, вероятно, имел в виду завод, которым будет управлять эксклюзивный партнер Apple по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). По информации издания, TSMC уже "присматривается к второму заводу в США". При этом ее акции выросли на 2,9% на тайваньских торгах после того, как Bloomberg сообщило о словах Кука.

Нерешенный вопрос, отметило издание, заключается в том, соответствует ли завод потребностям Apple. Тайваньская компания заявила, что первоначально завод будет иметь мощность 20 000 чипов в месяц и использовать 5-нанометровый производственный процесс, что "не удовлетворит стремление Apple в ближайшем будущем к более продвинутым 3-нанометровым чипам".

В Bloomberg заявили, что хотя большая часть окончательной сборки продуктов Apple производится в Китае и соседних странах, у Apple есть поставщики, которые производят компоненты внутри страны. Например, компания из Калифорнии отмечала, что модели Mac Pro, продаваемые в США, проходят процесс сборки в Техасе.

Контекст:

В настоящее время производитель iPhone, отметило Bloomberg, поставляет процессоры для своих устройств на заводы TSMC, расположенные в Тайване. По словам Кука, 60% мировых поставок процессоров приходится на Тайвань.

Процессоры лежат в основе почти каждого продукта Apple. Чипы разработаны Apple, а затем произведены TSMC. Возвращение хотя бы части этого производства в США, заявили в Bloomberg, "после многих лет зависимости от Азии" было бы важным шагом.

Теги: США, Германия, Apple, iPhone, Тайвань, Bloomberg, Калифорния, Техас, акции, Европа, торговля, Аризона, компании
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