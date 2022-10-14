Apple вернула заблокированное в конце сентября приложение соцсети "ВКонтакте" в App Store

Аррle заблокировал приложение 26 сентября в связи с санкциями, наложенными правительством Великобритании на руководителей одного из ее акционеров соцсети – "Газпромбанк", отмечает РБК.

В декабре 2021 года "ВКонтакте" возглавил Владимир Кириенко (сын первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко). С февраля нынешнего года Кириенко-младший находится под санкциями США. "ВКонтакте" после этого заверила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании.

Пресс-служба "ВКонтакте" заявила, что "приветствует" возвращение в App Store. Также пользователям снова доступны музыкальные и почтовые сервисы сети.