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Apple вернула заблокированное в конце сентября приложение соцсети "ВКонтакте" в App Store

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Пресс-служба ВКонтакте заявила, что "приветствует" решение Apple
Пресс-служба ВКонтакте заявила, что "приветствует" решение Apple
Фото: ЕРА

Компания Аррle вернула приложение запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" в магазин приложений. Об этом пишет РБК со ссылкой пресс-службу соцсети.

Аррle заблокировал приложение 26 сентября в связи с санкциями, наложенными правительством Великобритании на руководителей одного из ее акционеров соцсети – "Газпромбанк", отмечает РБК.

В декабре 2021 года "ВКонтакте" возглавил Владимир Кириенко (сын первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко). С февраля нынешнего года Кириенко-младший находится под санкциями США. "ВКонтакте" после этого заверила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании.

Пресс-служба "ВКонтакте" заявила, что "приветствует" возвращение в App Store. Также пользователям снова доступны музыкальные и почтовые сервисы сети.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили отключить часть российских банков от SWIFT.

По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ.

"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью LIGA.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев. "Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу", – считает Волобуев. 


Теги: Великобритания, санкции, Apple, ВКонтакте, Газпромбанк
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