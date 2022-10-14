Apple вернула заблокированное в конце сентября приложение соцсети "ВКонтакте" в App Store

Аррle заблокировал приложение 26 сентября в связи с санкциями, наложенными правительством Великобритании на руководителей одного из ее акционеров соцсети – "Газпромбанк", отмечает РБК.
В декабре 2021 года "ВКонтакте" возглавил Владимир Кириенко (сын первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко). С февраля нынешнего года Кириенко-младший находится под санкциями США. "ВКонтакте" после этого заверила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании.
Пресс-служба "ВКонтакте" заявила, что "приветствует" возвращение в App Store. Также пользователям снова доступны музыкальные и почтовые сервисы сети.
После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили отключить часть российских банков от SWIFT.
По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ.
"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью LIGA.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев. "Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу", – считает Волобуев.