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В Латвии заблокируют "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"

В Латвии заблокируют "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

На территории Латвии ограничат доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир". Такое решение принял латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), сообщила 12 мая телекомпания LSM.

Об этом решении написал в Twitter глава совета Ивар Аболиньш. Он отметил, что оно было принято в связи с санкциями Европейского союза.

Физически платформы заблокируют на следующей неделе, сообщает LSM.

Отмечается, что решение приняли, поскольку в распоряжении национального совета по электронным СМИ есть информация о том, что  соцсети находятся в собственности и под контролем  друга президента России Владимира Путина, основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Владимира Кириенко.

"В отношении этих лиц в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – подчеркивает телекомпания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля латвийский нацсовет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр" в Латвии.

1 апреля в стране запретили символику российских оккупантов.

9 мая российским артистам, поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину, Латвия бессрочно запертила въезд на свою территорию.

12 мая власти Латвии сообщили о намерении демонтировать памятник советским солдатам в Риге.

Теги: Россия, Украина, Латвия, война, ВКонтакте, пропаганда, запрет, соцсети, война России против Украины, Одноклассники, соцсеть
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