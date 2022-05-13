В Латвии заблокируют "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир"

Об этом решении написал в Twitter глава совета Ивар Аболиньш. Он отметил, что оно было принято в связи с санкциями Европейского союза.
Par NEPLP l * mumu saist * b * ar ES sankcij * m pic.twitter.com/LyrDQpT7xK— Ivars * boli * š (@Ivars_Abolins) May 12, 2022
Физически платформы заблокируют на следующей неделе, сообщает LSM.
Отмечается, что решение приняли, поскольку в распоряжении национального совета по электронным СМИ есть информация о том, что соцсети находятся в собственности и под контролем друга президента России Владимира Путина, основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Владимира Кириенко.
"В отношении этих лиц в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – подчеркивает телекомпания.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля латвийский нацсовет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр" в Латвии.
1 апреля в стране запретили символику российских оккупантов.
9 мая российским артистам, поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину, Латвия бессрочно запертила въезд на свою территорию.
12 мая власти Латвии сообщили о намерении демонтировать памятник советским солдатам в Риге.