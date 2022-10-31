ГОРДОН
 
 
МИР

Производство iPhone на главном заводе в Китае может упасть на 30% – Reuters

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тайваньская фирма может сократить производство iPhone на заводе в Китае, где работает около 200 000 человек
Тайваньская фирма может сократить производство iPhone на заводе в Китае, где работает около 200 000 человек
Фото: EPA

Производство iPhone компании Apple Inc может упасть на 30% из-за ужесточения ограничений в связи с COVID-19 в Китае. Об этом 31 октября сообщило Reuters, ссылаясь на свои источники.

Тайваньская фирма Foxconn может сократить производство iPhone на своем главном заводе в Чжэнчжоу (Китай), где работает около 200 000 человек. Источники сообщают, что фирма также работает над увеличением производства на другом заводе, в городе Шэньчжэнь, чтобы компенсировать дефицит.

На заводе в Чжэнчжоу, сообщило Reuters, возникли недовольства из-за жестких мер по сдерживанию распространения COVID-19. На выходных несколько рабочих покинули предприятие.

Источники рассказали, что возможное влияние на производство гаджетов связано с традиционно напряженным временем для производителей электроники в преддверии сезона отпусков в конце года, который является "лучшим временем" для таких поставщиков, как Apple.

При этом в Foxconn заявили, что "берут ситуацию под контроль" и будут координировать резервное производство с другими заводами, чтобы уменьшить любое потенциальное воздействие. В Apple не ответили на запрос о комментариях.

Другой источник сообщил изданию, что на заводе в Чжэнчжоу осталось много рабочих, а производство продолжается.

Контекст:

Заводам в Китае часто разрешается оставаться открытыми, если они работают по системе "замкнутого цикла", когда персонал живет и работает на месте. В компаниях отмечают, сообщило Reuters, что такие договоренности создают многочисленные трудности.

19 октября Foxconn запретила обедать в столовых на заводе в Чжэнчжоу и обязала рабочих питаться в общежитиях. В ответ рабочие выразили свое недовольство обращением с ними в социальных сетях.

Foxconn ввела меры "замкнутого цикла", отметило издание, в марте и июле этого года на своем заводе в Шэньчжэне, поскольку увеличилось число случаев заболевания COVID-19.

Теги: Китай, Apple, iPhone, дефицит, запрет, Тайвань, гаджеты, ограничения, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать G
Елена ПОСКАННАЯ
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (297402)
2
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (110545)
3
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (94732)
4
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (92168)
5
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (72703)
6
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (61221)
7
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (56291)
8
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (45660)
 
 
 
 