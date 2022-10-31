Производство iPhone на главном заводе в Китае может упасть на 30% – Reuters

Тайваньская фирма может сократить производство iPhone на заводе в Китае, где работает около 200 000 человек Фото: EPA

Тайваньская фирма Foxconn может сократить производство iPhone на своем главном заводе в Чжэнчжоу (Китай), где работает около 200 000 человек. Источники сообщают, что фирма также работает над увеличением производства на другом заводе, в городе Шэньчжэнь, чтобы компенсировать дефицит.

На заводе в Чжэнчжоу, сообщило Reuters, возникли недовольства из-за жестких мер по сдерживанию распространения COVID-19. На выходных несколько рабочих покинули предприятие.

Источники рассказали, что возможное влияние на производство гаджетов связано с традиционно напряженным временем для производителей электроники в преддверии сезона отпусков в конце года, который является "лучшим временем" для таких поставщиков, как Apple.

При этом в Foxconn заявили, что "берут ситуацию под контроль" и будут координировать резервное производство с другими заводами, чтобы уменьшить любое потенциальное воздействие. В Apple не ответили на запрос о комментариях.

Другой источник сообщил изданию, что на заводе в Чжэнчжоу осталось много рабочих, а производство продолжается.