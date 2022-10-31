Производство iPhone на главном заводе в Китае может упасть на 30% – Reuters

Тайваньская фирма Foxconn может сократить производство iPhone на своем главном заводе в Чжэнчжоу (Китай), где работает около 200 000 человек. Источники сообщают, что фирма также работает над увеличением производства на другом заводе, в городе Шэньчжэнь, чтобы компенсировать дефицит.
На заводе в Чжэнчжоу, сообщило Reuters, возникли недовольства из-за жестких мер по сдерживанию распространения COVID-19. На выходных несколько рабочих покинули предприятие.
Источники рассказали, что возможное влияние на производство гаджетов связано с традиционно напряженным временем для производителей электроники в преддверии сезона отпусков в конце года, который является "лучшим временем" для таких поставщиков, как Apple.
При этом в Foxconn заявили, что "берут ситуацию под контроль" и будут координировать резервное производство с другими заводами, чтобы уменьшить любое потенциальное воздействие. В Apple не ответили на запрос о комментариях.
Другой источник сообщил изданию, что на заводе в Чжэнчжоу осталось много рабочих, а производство продолжается.
Заводам в Китае часто разрешается оставаться открытыми, если они работают по системе "замкнутого цикла", когда персонал живет и работает на месте. В компаниях отмечают, сообщило Reuters, что такие договоренности создают многочисленные трудности.
19 октября Foxconn запретила обедать в столовых на заводе в Чжэнчжоу и обязала рабочих питаться в общежитиях. В ответ рабочие выразили свое недовольство обращением с ними в социальных сетях.
Foxconn ввела меры "замкнутого цикла", отметило издание, в марте и июле этого года на своем заводе в Шэньчжэне, поскольку увеличилось число случаев заболевания COVID-19.