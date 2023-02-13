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Аргентина займется расследованием в отношении россиянок, которые приезжают рожать и за гражданством

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Россиянки массово едут рожать в Аргентину, власти подозревают, что это только ради паспорта
Россиянки массово едут рожать в Аргентину, власти подозревают, что это только ради паспорта
Фото: pixabay.com

Аргентина начала расследование из-за большого количества беременных россиянок, которые приезжают в страну на роды, а затем получают паспорт и уезжают. Об этом сообщает Telegram-канал Baza 13 февраля.

Отмечается, что власти нашли преступную организацию, которая за крупные суммы помогает женщинам оформить документы для поездок в Аргентину с дальнейшим получения паспорта.

Глава миграционной службы Флоренсия Кариньяно подчеркнула, что страна приветствует всех, кто хочет переехать и растить своих детей в Аргентине. Но с теми, кто прилетает исключительно ради родов и получения паспортов для детей, власти будут разбираться.

Соответствующие данные миграционная служба уже передала в суды, поэтому не исключено, что уехавшим после родов будут аннулировать документы.

10 февраля канал сообщал, что прибывающих россиянок начали задерживать. В качестве причины представители властей назвали "ложный туризм" – они утверждают, что женщины предоставили неверные сведения о своих целях въезда.

Так, в аэропорту Буэнос-Айреса с 7-го по 10 февраля задержали около 20 беременных россиянок. Часть из них, особенно прибывших с семьями, отпустили. Оставшиеся шесть женщин пока живут в транзитной зоне. Трое из них требуют пустить их в страну и собрались судиться, так как считают действия властей незаконными.

Контекст:

Россиянки начали массово ездить на роды в Аргентину после начала развязанной РФ войны в Украине и введения санкций, рассказывает Baza. В Аргентине действует правило, которое позволяет оформить паспорт на рожденного на территории страны ребенка. После этого документы могут получить и родители. Выгода в том, что гражданство Аргентины открывает безвизовый въезд почти в 170 стран.

Отмечается, что в прошлом году в Аргентину въехало около 10 500 беременных россиянок, при этом за последние три месяца их прибыло 5800.

Теги: Аргентина, гражданство, мошенничество, расследование, роды, россияне
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