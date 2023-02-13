Аргентина займется расследованием в отношении россиянок, которые приезжают рожать и за гражданством

Россиянки массово едут рожать в Аргентину, власти подозревают, что это только ради паспорта Фото: pixabay.com

Отмечается, что власти нашли преступную организацию, которая за крупные суммы помогает женщинам оформить документы для поездок в Аргентину с дальнейшим получения паспорта.

Глава миграционной службы Флоренсия Кариньяно подчеркнула, что страна приветствует всех, кто хочет переехать и растить своих детей в Аргентине. Но с теми, кто прилетает исключительно ради родов и получения паспортов для детей, власти будут разбираться.

Соответствующие данные миграционная служба уже передала в суды, поэтому не исключено, что уехавшим после родов будут аннулировать документы.

10 февраля канал сообщал, что прибывающих россиянок начали задерживать. В качестве причины представители властей назвали "ложный туризм" – они утверждают, что женщины предоставили неверные сведения о своих целях въезда.

Так, в аэропорту Буэнос-Айреса с 7-го по 10 февраля задержали около 20 беременных россиянок. Часть из них, особенно прибывших с семьями, отпустили. Оставшиеся шесть женщин пока живут в транзитной зоне. Трое из них требуют пустить их в страну и собрались судиться, так как считают действия властей незаконными.