Аргентина займется расследованием в отношении россиянок, которые приезжают рожать и за гражданством

Отмечается, что власти нашли преступную организацию, которая за крупные суммы помогает женщинам оформить документы для поездок в Аргентину с дальнейшим получения паспорта.
Глава миграционной службы Флоренсия Кариньяно подчеркнула, что страна приветствует всех, кто хочет переехать и растить своих детей в Аргентине. Но с теми, кто прилетает исключительно ради родов и получения паспортов для детей, власти будут разбираться.
Соответствующие данные миграционная служба уже передала в суды, поэтому не исключено, что уехавшим после родов будут аннулировать документы.
10 февраля канал сообщал, что прибывающих россиянок начали задерживать. В качестве причины представители властей назвали "ложный туризм" – они утверждают, что женщины предоставили неверные сведения о своих целях въезда.
Так, в аэропорту Буэнос-Айреса с 7-го по 10 февраля задержали около 20 беременных россиянок. Часть из них, особенно прибывших с семьями, отпустили. Оставшиеся шесть женщин пока живут в транзитной зоне. Трое из них требуют пустить их в страну и собрались судиться, так как считают действия властей незаконными.
Россиянки начали массово ездить на роды в Аргентину после начала развязанной РФ войны в Украине и введения санкций, рассказывает Baza. В Аргентине действует правило, которое позволяет оформить паспорт на рожденного на территории страны ребенка. После этого документы могут получить и родители. Выгода в том, что гражданство Аргентины открывает безвизовый въезд почти в 170 стран.
Отмечается, что в прошлом году в Аргентину въехало около 10 500 беременных россиянок, при этом за последние три месяца их прибыло 5800.