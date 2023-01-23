Аргентина и Бразилия планируют создать общую валюту, которая может стать второй по величине после евро – Financial Times

Отмечается, что две страны, которые являются крупнейшими экономиками Южной Америки, обсудят этот план на саммите в Буэнос-Айресе и пригласят другие латиноамериканские страны присоединиться к нему. Бразилия предлагает назвать новую валюту сур (юг). Первоначально внимание будет сосредоточено на том, как она может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США, пишет издание.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса в интервью Financial Times сообщил, что исследование возможностей для новой валюты будет лишь "первым шагом на долгом пути" для Латинской Америки. Реализация проекта, вероятно, займет много лет: Масса отметил, что Европе потребовалось 35 лет, чтобы создать евро.

По оценкам издания, валютный союз, охватывающий всю Латинскую Америку, будет составлять около 5% мирового ВВП. На евро, который на данный момент является крупнейшим валютным блоком, приходится около 14% мирового ВВП в долларовом выражении. Другие валютные блоки включают франк КФА (африканский франк), который используется некоторыми африканскими странами и привязан к евро, и восточно-карибский доллар. Однако они охватывают гораздо меньшую часть мирового экономического производства, отмечает издание.