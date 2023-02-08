В армии США сообщили, что российский секретный спутник, за которым они следили, разрушился по неизвестным причинам

Из-за большой высоты обломки не могут сгореть в атмосфере и еще долго будут летать в космосе Фото: space.com

По данным издания, авария произошла на высоте в примерно 1169 км над поверхностью Земли.

В результате в околоземном пространстве образовалось облако из 85 обломков, которые потенциально опасны для других орбитльных аппаратов, в том числе и Международной космической станции. Из-за большой высоты обломки не могут сгореть в атмосфере и еще долго будут летать в космосе, говорится в статье.

Американские специалисты не пришли к единому мнению, какую задачу выполнял российский аппарат. По словам эксперта Анатолия Зака, он был отправлен на околоземную орбиту вместе с тремя другими военными спутниками РФ.

Наблюдая за ним с 2014 года, американские военные зафиксировали неоднократное его приближение к другим российским спутникам. Эксперты предположили, что они выполняют миссию по проверке новой технологии в космосе. Эта технология, возможно, состоит в том, что спутники могут преследовать другие аппараты, а также при необходимости выводить их из строя, пишет Space.

18-я эскадрилья космической обороны (SDS) Космических сил США, которая отслеживает искусственные объекты на орбите, написала 7 февраля в Twitter, что "Космос-2499" разрушился еще в ночь на 3 января.

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) - occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude - analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc — 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) February 7, 2023



