"Авиалинии Антонова" доставили из США в Австралию габаритную турбину самолетом "Руслан"

"Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м", – говорится в сообщении.
В авиакомпании заявили, что самолет Ан-124-100, он же "Руслан", был единственным вариантом, как доставить груз таких размеров.
После успешной доставки в аэропорт Авалон австралийская компания Air Charter Service перевезла груз в Винчелси, Виктория. Солнечная турбина и оборудование будут использоваться на газокомпрессорной установке.
Ан-124 "Руслан" – последний самолет, созданный под непосредственным руководством конструктора Олега Антонова, говорится на сайте госпредприятия "Антонов". Самолет является самым большим в мире серийным транспортным самолетом. Модифицированный "Руслан" – Ан-124-100 успешно работает на мировом рынке коммерческих перевозок.
На базе "Авиалиний Антонова" есть семь самолетов "Руслан".
Самый большой груз, с которым поднималось судно, – 171,2 тонн.