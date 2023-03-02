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"Авиалинии Антонова" доставили из США в Австралию габаритную турбину самолетом "Руслан"

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"Руслан" доставил из США в Австралию груз весом 67 тонн
"Руслан" доставил из США в Австралию груз весом 67 тонн
Фото: ANTONOV Airlines / Facebook

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" в сотрудничестве с Air Charter Service перевезла крупногабаритную солнечную турбину из США в Австралию. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м", – говорится в сообщении.

В авиакомпании заявили, что самолет Ан-124-100, он же "Руслан", был единственным вариантом, как доставить груз таких размеров.

После успешной доставки в аэропорт Авалон австралийская компания Air Charter Service перевезла груз в Винчелси, Виктория. Солнечная турбина и оборудование будут использоваться на газокомпрессорной установке.

https://www.facebook.com/AirlinesAntonov/posts/673734014752398

Контекст:

Ан-124 "Руслан" – последний самолет, созданный под непосредственным руководством конструктора Олега Антонова, говорится на сайте госпредприятия "Антонов". Самолет является самым большим в мире серийным транспортным самолетом. Модифицированный "Руслан" – Ан-124-100 успешно работает на мировом рынке коммерческих перевозок.

На базе "Авиалиний Антонова" есть семь самолетов "Руслан".

Самый большой груз, с которым поднималось судно, – 171,2 тонн.

Теги: США, Австралия, самолет, авиалинии, Антонов, авиакомпания
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