"Авиалинии Антонова" доставили из США в Австралию габаритную турбину самолетом "Руслан"

"Руслан" доставил из США в Австралию груз весом 67 тонн Фото: ANTONOV Airlines / Facebook

"Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м", – говорится в сообщении.

В авиакомпании заявили, что самолет Ан-124-100, он же "Руслан", был единственным вариантом, как доставить груз таких размеров.

После успешной доставки в аэропорт Авалон австралийская компания Air Charter Service перевезла груз в Винчелси, Виктория. Солнечная турбина и оборудование будут использоваться на газокомпрессорной установке.