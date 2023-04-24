Австралия готовится к возможной войне с Китаем, планирует закупить HIMARS и усилить ПВО

В заявлении правительства говорится, что "обзор устанавливает программу амбициозной, но необходимой реформы в отношении позиции и структуры минобороны".
Определено шесть приоритетных сфер "для немедленных действий":
Со 112-страничным отчетом ознакомилась телекомпания BBC и сделала вывод, что Австралия намерена противостоять "растущей угрозе со стороны Китая" и потратит около 19 млрд австралийских долларов ($12 млрд) на выполнение "немедленных рекомендаций отчета".
Министр обороны Австралии Ричард Марлес отметил, что для повышения "огневой мощи и мобильности" страна приобретет "ракеты высокоточного удара" с дальностью более 500 км. С их помощью она собирается "держать как можно дальше" от берегов Австралии крупного противника типа Китая.
Канберра, в частности, намерена "ускорить планы по приобретению" высокомобильной артиллерийской ракетной системы наземного базирования типа HIMARS, которая "с большим успехом использовалась украинской армией для сдерживания наступления РФ".
15 сентября 2021 года на тот момент премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем.
Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.