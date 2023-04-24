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Австралия готовится к возможной войне с Китаем, планирует закупить HIMARS и усилить ПВО

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Минобороны Австралии наметило шесть приоритетных сфер для развития армии
Минобороны Австралии наметило шесть приоритетных сфер для развития армии
Фото: ЕРА

24 апреля министерство обороны Австралии опубликовало отчет "Национальная оборона: стратегический обзор", где прописаны планы страны на ближайшее время в сфере национальной безопасности, которые должны обеспечить "готовность к будущим вызовам".

В заявлении правительства говорится, что "обзор устанавливает программу амбициозной, но необходимой реформы в отношении позиции и структуры минобороны".

Определено шесть приоритетных сфер "для немедленных действий":

  • приобретение атомных подводных лодок;
  • развитие способности точно поражать цели на больших расстояниях и производить боеприпасы в Австралии;
  • улучшение способности противовоздушной обороны действовать с баз на севере Австралии;
  • рост и удержание высококвалифицированной рабочей силы в отрасли обороны;
  • расширение возможностей для внедрения "прорывных новых технологий" в сотрудничестве с австралийской промышленностью;
  • углубление дипломатического и оборонного партнерства Австралии с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Со 112-страничным отчетом ознакомилась телекомпания BBC и сделала вывод, что Австралия намерена противостоять "растущей угрозе со стороны Китая" и потратит около 19 млрд австралийских долларов ($12 млрд) на выполнение "немедленных рекомендаций отчета".

Министр обороны Австралии Ричард Марлес отметил, что для повышения "огневой мощи и мобильности" страна приобретет "ракеты высокоточного удара" с дальностью более 500 км. С их помощью она собирается "держать как можно дальше" от берегов Австралии крупного противника типа Китая.

Канберра, в частности, намерена "ускорить планы по приобретению" высокомобильной артиллерийской ракетной системы наземного базирования типа HIMARS, которая "с большим успехом использовалась украинской армией для сдерживания наступления РФ".

Контекст:

15 сентября 2021 года на тот момент премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем.

Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, Австралия, промышленность, правительство, ПВО, оборона, боеприпасы, артиллерия, технологии, отчет, ракеты, безопасность, HIMARS
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