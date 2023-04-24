Австралия готовится к возможной войне с Китаем, планирует закупить HIMARS и усилить ПВО

В заявлении правительства говорится, что "обзор устанавливает программу амбициозной, но необходимой реформы в отношении позиции и структуры минобороны".

Определено шесть приоритетных сфер "для немедленных действий":

приобретение атомных подводных лодок;

развитие способности точно поражать цели на больших расстояниях и производить боеприпасы в Австралии;

улучшение способности противовоздушной обороны действовать с баз на севере Австралии;

рост и удержание высококвалифицированной рабочей силы в отрасли обороны;

расширение возможностей для внедрения "прорывных новых технологий" в сотрудничестве с австралийской промышленностью;

углубление дипломатического и оборонного партнерства Австралии с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Со 112-страничным отчетом ознакомилась телекомпания BBC и сделала вывод, что Австралия намерена противостоять "растущей угрозе со стороны Китая" и потратит около 19 млрд австралийских долларов ($12 млрд) на выполнение "немедленных рекомендаций отчета".

Министр обороны Австралии Ричард Марлес отметил, что для повышения "огневой мощи и мобильности" страна приобретет "ракеты высокоточного удара" с дальностью более 500 км. С их помощью она собирается "держать как можно дальше" от берегов Австралии крупного противника типа Китая.

Канберра, в частности, намерена "ускорить планы по приобретению" высокомобильной артиллерийской ракетной системы наземного базирования типа HIMARS, которая "с большим успехом использовалась украинской армией для сдерживания наступления РФ".